94-ročný doktor prezradil, akému jedlu vďačí za to, že nikdy neprechladne ani neochorie

DNES - 19:33

Los Angeles Správy » Zdravie



Čo plánujete v 94 rokoch robiť vy? Tento vitálny dedko dodnes denne prichádza do kontaktu s chorými, no len málokedy sa nakazí. Vďačí za to jedlu, ktoré sa zrejme nájde aj vo vašej chladničke.

Ilustračné foto 94-ročný Murray Grossan sa aj napriek svojmu vysokému veku dodnes živí ako otorinolaryngológ v Grossanovom Inštitúte v Los Angeles. Každý deň prichádza do kontaktu s kašľajúcimi, kýchajúcimi a baktériami presýtenými pacientami, no aj tak ho ochorenie nepostihlo už viac ako 10 rokov. „Myslím, že sčasti za to môže to, že som v práci neustále vystavený nádche, prechladnutiu a ďalším vírusom. Veľa doktorov si vďaka tomu časom vybuduje imunitu.“ K jeho bezchybnému zdravotnému stavu môže prispieť aj vec, ktorú Grossan pravidelne každý deň jedáva: jogurt. „Živé baktérie pravdepodobne ovplyvňujú mikróby v črevách,“ vysvetľuje autor publikácie Secrets of the World's Healthiest People (Tajomstvá najzdravších ľudí na svete) Steve Bowers. „Týchto 100 triliónov mikróbov produkuje vitamíny ako B6, B12 a K2. Takisto pomáhajú v boji proti baktériám ako E. coli a salmonella, a podporujú pohyb čriev.“ Výhody konzumácie jogurtu Okrem toho, že jogurt vám postráži imunitu, jeho pravidelnou konzumáciou môžete zabrániť aj priberaniu a s tým spojeným ochoreniam. Ľudia, ktorí jedia viac ako tri porcie jogurtu týždenne, podľa International Journal of Obesity priberajú pomalšie ako tí, ktorí zjedia menej ako jeden jogurt týždenne. Jogurt dokonca chráni aj zdravie mozgu. Vedci sa pozreli na tri skupiny žien: ženy z jednej skupiny jedli probiotický jogurt dvakrát denne, ženy z druhej skupiny jedli nefermentovaný jogurt dvakrát denne a ženy v tretej skupine vôbec nejedli jogurt. Po mesiaci sa ukázalo, že ženy, ktoré jedli jogurt s probiotikami, vykazovali vyššiu aktivitu v mozgovej oblasti zodpovednej za emócie a vnímanie ako ženy z ostatných skupín. Ktorý je ten najlepší? Ak chcete zvoliť najzdravšiu variantu jogurtu, na obale hľadajte slová „živé a aktívne kultúry“. Dajte tiež prednosť tým značkám, ktoré obsahujú baktériu lactobacillus a/alebo bifidobacterium. Pozor na presladené tipy! Niektoré jogurty sú doslova presýtené cukrom. Váš ideálny jogurt by mal obsahovať tieto množstvá: maximálne 200 kalórií

nie viac ako 4 gramy tuku

30 alebo menej gramov cukru

6 gramov bielkovín

