Pellegrini: SR nemá problém s výrokom "Ak nie migranti, tak peniaze pre Afriku"

Slovensko nemá výhrady voči slovám predsedu Európskeho parlamentu (EP) Antonia Tajaniho, ktorý vo štvrtok, na okraj summitu EÚ v Bruseli, navrhol, aby členské štáty Únie, ktoré odmietajú prijať utečencov, ako náhradné riešenie platili viac za migračné a rozvojové projekty v Afrike. Povedal to predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) po ukončení summitu EÚ.

Premiér na otázku TASR, ako vníma toto vyjadrenie, odpovedal, že šéf europarlamentu to povedal veľmi priamo a našťatie už upustil od predošlej výhražnej rétoriky v duchu „ak nebudete prijímať migrantov, tak vám zoberieme eurofondy“.

„Mňa to nevyrušilo, lebo je to zhruba popis stavu, ktorý Slovenská republika už aj urobila. Na jednej strane odmietame povinné kvóty, ale sme veľmi ochotní aj s ďalšími krajinami Vyšehradskej štvorky prispieť do zvereneckého fondu pre Afriku,“ uviedol premiér.

Spresnil, že ak krajiny V4 uvidia efektivitu využitia peňazí venovaných pre Afriku, tak budú ochotné prispieť aj v ďalšom kole.

Tajaniho vyjadrenie má podľa Pellegriniho svoju logiku, lebo ak nechceme prijať migrantov, tak treba skúsiť pomáhať nejakým iným spôsobom. „Ak to môžeme my, ako Slovensko, urobiť vo forme zvýšenia našich príspevkov pre Afriku, tak myslím si, že ja, ako predseda vlády, nebudem mať s tým žiaden problém,“ odkázal premiér.

Pellegrini v tejto súvislosti priznal, že októbrový summit EÚ nepodporil návrhy z júna tohto roku na vytvorenie tzv. vyloďovacích platforiem na severe Afriky alebo uzavretých centier na európskej pevnine pre migrantov zachránených na mori. Spresnil, že severoafrické krajiny neprejavili ústretovosť voči tomuto návrhu a Únia nemôže konať proti ich vôli.