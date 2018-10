Bývalý detektív prezrádza najúčinnejšie tipy, ako sa vyhnúť zlodejom v domácnosti

Najnovšie prieskumy ukazujú, že len minimálne percento Britov si dáva záležať na tom, aby zabezpečili svoju domácnosť proti vniknutiu neželaných hostí. Na Slovensku by sme pri rovnakom výskume zrejme dosiahli podobné výsledky, a v súvislosti s laxným prístupom majiteľov k bezpečnosti ich obydlí nám bývalý detektív Rav Wilding prezrádza, ako jednoducho preľstiť zlodejov a poistiť sa proti nim.

Neuľahčujte zlodejom prácu

Za 20 rokov praxe Wilding nadobudol skúsenosť, že zlodeji si najčastejšie vyberajú tie najjednoduchšie prístupné ciele. Nezľahčujte im to – vždy zamykajte dvere na garáži, záhrade aj prístrešku.

Nainštalujte si doma alarm

Ako ukázal prieskum, len 25 percent britských domácností má alarm, no existuje skutočne vysoká pravdepodobnosť, že práve takýmto domácnostiam sa zlodeji vyhnú. V súčasnosti už nástražné alarmy nie sú také drahé, a za nízku cenu si ich môže dovoliť väčšina z nás.

Lupiči neznášajú svetlo

Keď Wilding slúžil ako detektív so zameraním na lúpeže v domácnostiach, veľa usvedčených zlodejov sa mu priznalo, že by sa nevkradli do dôkladne osvetleného domu. Často stačí mať pred vchodom umiestnené automatické svetlo, ktoré zločinca odplaší.

Upracte si

Zlodejov len málokedy zlákajú domácnosti s vykoseným trávnikom a uprataným lístím. Na druhej strane dvor s hromadou pováľaných polien alebo pneumatík pre nich nie je takým strašiakom. Predmety, ku ktorým je na vašom dvore jednoduchý prístup, navyše dokážu poslúžiť aj pri rozbíjaní okna alebo páčení dvier.

Kontrolujte si schránku

Najjednoduchší spôsob zlodeja ako zistiť, či sa dlhodobo zdržiavate mimo domácnosti, je pozrieť sa do schránky. Ak je aj po niekoľkých dňoch preplnená, má právo sa domnievať, že majiteľ je na dovolenke alebo pracovnej ceste. Nespravte banálnu chybu, a pravidelne si kontrolujte poštovú schránku!

Nevystavujte si cenné predmety

Ak bývate v dome, ste si istí, že vám zvonku cez okno nevidno notebook, tablet, mobil alebo šperky? Presne tieto predmety sa ľahko predajú a slúžia ako prostriedok k rýchlemu zisku. Odložte ich preto radšej niekam, kde ich nebudú obdivovať okoloidúci z ulice.

Ako sú na tom vaše zámky?

Nejde len o kvalitu, ale aj o vzhľad vonkajších zámkov. Pokiaľ vyzerajú staro a ošarpane, zlodej rýchlo nadobudne dojem, že majiteľ si na bezpečnosti obydlia nedáva príliš záležať. Okrem toho je pravdepodobné, že takéto zámky sa dajú ľahko zlomiť. Skontrolujte si ich preto ešte dnes.

Pozor na to, čo uverejňujete na Facebooku!

Ak zlodeji majú vytipovanú obeť, často sa stáva, že pravidelne kontrolujú jej konto na sociálnych sieťach aby videli, či náhodou nie je preč z domova. Ľudia sa radi delia o svoje zážitky z cestovania, no na zverejnenie fotografií z výletov by podľa Wildinga mali počkať, kým prídu domov.