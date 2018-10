Tomáš: Obyčajní by mali mať voľnú ruku pri hlasovaní o dôchodkovom strope

Poslancom hnutia OĽaNO by mal dať Igor Matovič voľnú ruku pri hlasovaní o ústavnom zastropovaní dôchodkového veku na Slovensku. Vyzýva ho k tomu poslanec Erik Tomáš (Smer-SD).

Poslanci Smeru-SD spoločne s podporou SNS v stredu (17. 10.) predložili v pléne pozmeňujúci návrh, ktorý má znížiť ženám vek odchodu do dôchodku. Za jedno vychované dieťa by im mal byť znížený vek odchodu do dôchodku o šesť mesiacov. Matky, ktoré vychovali dve deti, by mali odchádzať do dôchodku o jeden rok skôr a ženy s troma a viac deťmi by mali byť zvýhodnené o rok a pol. Vo štvrtok však OĽaNO predostrelo nové výhrady k návrhu, Smer-SD vyzvali k verejnému rokovaniu a navrhlo, aby ľudia po odpracovaní 40 rokov mohli predčasne ísť do dôchodku podľa vlastného uváženia.

„Mrzí ma nový postoj hnutia OĽaNO. Pôvodne deklarovalo podporu novele Ústavy SR. Mali konkrétny návrh k ženám. Náš návrh zodpovedá aj požiadavke OĽaNO, lebo aj my stanovujeme pre ženy nižší dôchodkový strop podľa počtu detí a zároveň konštatujeme, že musí ísť o ženy, ktoré vychovávajú deti,“ uviedol na tlačovej konferencii Tomáš.

Štvrtkové vyjadrenia Matoviča označil za politicky nekorektné. „Je evidentné, že dôvod, pre ktorý OĽaNO odmieta podporiť návrh, je iný ako vecný. Ak prekáža len to, že je z dielne strany Smer-SD, tak to považujem za zbytočné politikárčenie,“ myslí si Tomáš.

Preto vyzval Matoviča, aby dal poslancom hnutia pri hlasovaní voľnú ruku. „Vieme, že v hnutí je zopár členov, ktorí chcú podporiť túto novelu Ústavy SR,“ podotkol Tomáš.

Návrh podporuje aj koaličná strana SNS. Predseda poslaneckého klubu Tibor Bernaťák odmieta zároveň tvrdenia niektorých opozičných poslancov, že prijatie návrhu bude predstavovať kolaps pre štát. „Rodina je pre nás prioritou a aj zastropovanie veku môže byť jedným z krokov, ktorý môže prispieť k vyššej pôrodnosti. Kolaps môže nastať, ak občan nebude mať túto hranicu garantovanú. Nie je normálne, aby ľudí vynášali z práce na nosidlách,“ dodal Bernaťák.