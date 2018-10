Lajčák nerozmýšľa o poste generálneho tajomníka Rady Európy

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD) nerozmýšľa o tom, či by sa mohol stať novým generálnym tajomníkom Rady Európy. Zatiaľ nezmenil ani názor na prezidentskú kandidatúru.

„Mám dnes nejaké meno a spomína sa možno vo všelijakých súvislostiach. Ja mám svoju zodpovednosť tu, čaká nás predsedníctvo v OBSE, to ma dosť zamestnáva,“ uviedol Lajčák.

Otázky o jeho možnom šéfovaní Rade Európy označil za hypotetické. Kuloárne informácie o Lajčákovi a Rade Európy napísal na sociálnej sieti prezident SR Andrej Kiska, ktorý sa stretol so súčasným šéfom Rady Európy Thorbjörnom Jaglandom. Jeho mandát sa končí na budúci rok.

V súvislosti s prezidentskou kandidatúrou Lajčák uviedol, že ak by mal kandidovať, musel by byť o tom on sám presvedčený. „A zatiaľ nie som. Nemôžem sa zlomiť do niečoho, čo necítim,“ povedal šéf rezortu diplomacie s tým, že jeho pozícia je jasná. Lajčák dlhodoho hovorí, že kandidovať nemieni. Prezidentské voľby budú na jar budúceho roku.