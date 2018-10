Video: Vodič si chcel skrátiť cestu cez cyklochodník. Okamžite to oľutoval

Kým mnohé mestá sa snažia zlepšiť situáciu na cestách výstavbovou cykochodníkov, niektorí vodiči si tieto časti cesty mýlia s voľnými pruhmi, ktoré môžu využívať na parkovanie, alebo na zrýchlený prejazd. Niektorí na takéto konanie doplatia pokutou, iných si karma nájde ešte rýchlejšie.

Príkladom je tento vodič, ktorý si chcel v Chicagu urýchliť cestu cez chodník vyhradený pre cyklistov. Svoj nápad však po niekoľkých metroch ihneď oľutoval, keď sa dostal do zúženej oblasti, ktorú okrem obrubníka lemovalo z druhej strany aj zábradlie. Celý incident sa podarilo natočiť Johnovi Amdorovi, ktorý sa o zábery podelil na Twitteri.

Rýchla jazda skončila po pár metroch

In for a penny, in for a pound. #bikechi pic.twitter.com/RVbuBLw4wg