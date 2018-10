Výrazné žily: Z týchto dôvodov ich máte viditeľnejšie

Naše žily predstavujú inteligentný systém, ktorý vykonáva dôležitú úlohu pri dodávaní krvi z celého tela späť do srdca. Za normálnych okolností na ne veľmi nemyslíme, kým nám nezačnú presvitať pod kožou. Ak sa vaše žily stali viditeľné a neviete prečo, nemali by ste sa obávať. Výrazné žily nám niekedy môžu naznačiť určité zdravotné problémy, ale v mnohých prípadoch majú prirodzené príčiny, ktoré nie sú nebezpečné pre vaše zdravie.

5 dôvodov, prečo sú vaše žily výrazné

1. Závisí to od typu pokožky

Ľudia so svetlejšou pokožkou majú väčšiu pravdepodobnosť, že im budú žily viac presvitať. Ďalším dôvodom môže byť stenčovanie kože. Pri procese starnutia sa vrstva tuku pod kožou stále zmenšuje. To je dôvod, prečo starší ľudia majú často výrazné žily na rukách, nohách a iných častiach tela. Okrem toho sú niektoré žily prirodzene bližšie k povrchu kože.

2. Môže za to aj cvičenie

Vystupujúce žily počas tréningu sú normálne. Keď cvičíte, vaše svaly pracujú, sú vypuklé a tlačia žily smerom k povrchu pokožky. Po cvičení sa svaly zatiahnu naspäť a vaše žily sú menej viditeľné.

3. Tehotenstvo

Viditeľné žily často trápia tehotné ženy, no nie je to nič, čoho by sa mali obávať. Objem krvi je u tehotnej ženy vyšší a žily sa snažia držať krok s týmto zvýšeným množstvom krvi. Žily musia viac pracovať, aby preniesli zvýšený objem krvi cez celé telo na výživu plodu. Po pôrode sa znova zredukujú.

4. Nízky telesný obsah tuku

Nízky telesný tuk môže byť tiež dôvodom, prečo sú vaše žily také viditeľné. Chudí ľudia majú tenkú vrstvu tuku pod kožou, ktorá nedokáže úplne pokryť žily, vďaka čomu sú výraznejšie.

5. Existujú prípady, kedy je vhodné navštíviť lekára

Ako sme spomínali vyššie, v mnohých prípadoch sú výrazné žily normálne a zdravé a nemáte sa čoho obávať. Ak však viditeľné žily sprevádzajú ďalšie príznaky, ako je bolesť na hrudníku, dýchavičnosť, vredy v blízkosti žíl alebo opuchnuté žily, mali by ste navštíviť lekára. Tieto príznaky môžu byť spôsobené zdravotnými problémami, ako sú kŕčové žily, tromboflebitída a žilové ochorenia, ktoré by ste nemali ignorovať.

