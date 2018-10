Video: Šokujúci záznam zachytáva brutálne následky španielskej fiesty

Skupina za ochranu zvierat Animalist Party Against the Mistreatment of Animals (PACMA) zverejnila video zachytávajúce pohľad na zúboženého býka, ktorý sa mal zúčastniť každoročnej španielskej fiesty v dedine Mejorada del Campo. Súčasťou tohto festivalu je aj beh býkov, ktorý dlhodobo čelí kritike zástancov práv zvierat.

Ako vidno na záberoch, zviera sa v snahe o záchranu života snažilo uniknúť z prepravnej klietky skokom z vysokej rampy na betónovú cestu. Pri náraze si býk zlomil obidve zadné nohy, a tak sa ďalej plazil len pomocou predných nôh.

Aj napriek tomu, že video bolo predostreté miestnym orgánom, dodnes sa nezačalo trestné stíhanie kvôli krutému zaobchádzaniu so zvieratami. Video už rozbúrilo tisíce obrancov zvierat, no našli sa aj takí, ktorí zastávali tradičný španielsky „šport“. Ochrancovia predpokladajú, že ranený býk sa napokon pravdepodobne nevyhol eutanázii.

Býkovi sa nepodarilo uniknúť z náručia smrti