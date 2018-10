Chcete sa dožiť vyššieho veku? Najlepšiu šancu máte v týchto krajinách

Síce v nich nenájdete bájny Kameň mudrcov, vďaka ktorému by ste mohli žiť večne, no v týchto krajinách sa do dvadsiatich rokov má natoľko zvýšiť životnosť obyvateľstva, že ostatných rýchlo predbehnú.

Pomocou údajov zo štúdie Global Burden of Disease (Bremeno ochorení vo svete), ktorá hodnotí 250 najčastejších príčin úmrtia po celom svete, vedci dokázali predpovedať priemernú životnosť obyvateľstva 295 krajín v roku 2040. Dobrou správou je, že zvýšenie životnosti môžeme očakávať vo všetkých analyzovaných krajinách. Tou zlou však je to, že takmer polovica z nich počas 20 rokov nezažije až taký výrazný posun. Životnosť bude rásť tam, kde by ste to nečakali Ako sa uvádza v štúdii, v najbližších dvoch desaťročiach môžeme globálne očakávať nárast úmrtí v dôsledku úrazov a neprenosných ochorení ako cukrovka, rakovina pľúc a ochorení súvisiacich s obezitou. Za týmito ochoreniami zvyčajne stojí vysoký krvný tlak, hodnota BMI, krvný cukor, konzumácia alkoholu, fajčenie a znečistenie vzduchu. Pozrime sa napríklad na Čínu. V roku 2016 tu priemerná životnosť dosahovala 76,3 rokov, vďaka čomu sa krajina umiestnila na 68. mieste v celosvetovom rebríčku. Podľa odhadov by sa tu človek v roku 2040 bežne mohol dožiť až 81,9 rokov, čo štát posunie na 39. Miesto v rebríčku. Najvyšší nárast životnosti sa očakáva v Sýrii. V roku 2016 bola krajina na 137. mieste priemernej životnosti na svete, a do 20 rokov by mala stúpnuť na 80. priečku. Dôvodom je, že autori očakávajú, že tu v ideálnom prípade do roku 2040 nastane prímerie a zlepší sa celková kvalita života. Okrem Sýrie môžeme vysoký nárast očakávať údajne aj v Nigérii a Indonézii. Kam sa oplatí presťahovať? Na druhej strane tu máme krajiny, kde miera zvýšenia životnosti nebude až taká výrazná. Ide napríklad o Spojené štáty, kde by sa priemerná životnosť obyvateľstva mala zvýšiť len asi o 1,1 roka. USA sa tak prepadnú v celosvetovom rebríčku o 21 miest z 75. na 64. miesto. Podobne na tom bude aj Kanada, Nórsko, Belgicko a Holandsko. Za najzdravšiu krajinu sveta môžeme v budúcnosti považovať Španielsko, kde sa priemerný občan dožije 85,8 rokov. V tesnom závese stojí Japonsko so životnosťou 85,7 rokov. Ďalej nasleduje Singapur (85,4), Švajčiarsko (85,2), Portugalsko (84,5), Taliansko (84,5), Izrael (84,4), Francúzsko (84,3), Luxembursko a Austrália (obe 84,1).