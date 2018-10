Ako pomôcť deťom zaspať: Bez týchto piatich krokov sa nezaobíde žiaden rodič

Poslať dieťa spať v rozumnom čase je síce skvelý nápad, no na jeho výkon rodičia spotrebujú každý deň veľkú dávku nervov a energie. Kvôli technologickým vymoženostiam a sociálnym sietiam, ktoré sa dnes bežne dostávajú do rúk mládeže, deťom často nie je dopriaty kvalitný spánok, čo sa neskôr odráža aj na ich zdraví a nálade.

Na nepoddajné dieťa môže zabrať týchto 5 metód:

1. Dajte stopku elektronike

Za posledné roky vo svete drasticky stúpol počet detí s poruchami spánku. Jednou z príčin je aj používanie elektronických zariadení pred spaním. Ak ste rodič, pokúste sa svojmu výrastku obmedziť kontakt s technikou tesne pred spaním.

„Modré svetlo, ktoré vylučujú obrazovky týchto zariadení, negatívne ovplyvňuje úroveň melatonínu, ktorý navodzuje spánok. Skorému zaspatiu pomôžete tým, že 30 minút pred spaním nebudete používať žiadne technické zariadenia,“

vysvetľuje britský odborník na spánok Neil Robinson.

2. Ukladajte ich spať v pravidelnom čase

U detí môžu vznikať problémy so spánkom aj v prípade, že si každý deň líhajú do postele v odlišnom čase. Preto je dôležité zaviesť v domácnosti večernú rutinu, ktorá sa stane ich pravidlom.

Niektorí odborníci hovoria o tom, že rodičia ukladajú deti do postele často oveľa skôr ako je potrebné. Napríklad batoľatám by sme denne mali dožičiť 9-16 hodín spánku, deťom v predškolskom veku 8-14 hodín, deťom vo veku od 5 do 11 rokov 7-13 hodín a tínedžerom 6-12 hodín spánku.

3. Vytvorte im príjemné prostredie

Zaujímavý spôsob, ako deťom zlepšiť náladu pred spaním, je napríklad rozprávať sa s nimi o obľúbených zážitkoch z dovolenky alebo o obľúbených seriálových postavách. Vďaka týmto spomienkach u dieťaťa navodíte pozitívnu náladu, a bude sa mu ľahšie zaspávať.

Dieťa ľahšie zaspí aj vtedy, ak sa pred spánkom venuje upokojujúcim aktivitám. Jednou z nich môže byť aj kúpanie.

4. Pozmeňte ich jedálniček

Určite ste už počuli o tom, že deti by pred spaním nemali jesť sladké, a je to presne tak – konzumácia potravín s vysokým obsahom cukru vedie k zvýšeniu energie a ťažkostiam pri zaspávaní. Okrem sladkostí by ste deťom pred spaním nemali dávať ani syr.

„Konzumácia syru krátko pred spaním zvyšuje šance snívania, a teda aj nočných môr. Ak vaše dieťa v spánku často sprevádzajú nočné mory, môže sa kvôli tomu vyhýbať spaniu,“

spresňuje spánková špecialistka Joy Richardsová.

5. Pohodlná posteľ je nevyhnutnosť

Ak má vaše dieťa pravidelne problémy so zaspávaním, na vine môže byť práve nepohodlná posteľ. Nároky dieťaťa na matrac sa môžu líšiť od nárokov dospelého. Podľa hovorcu spoločnosti Dormeo Phila Lawlora deťom vo všeobecnosti vyhovujú pevnejšie matrace ako dospelým.

„Je to preto, že ich telá vo vývoji potrebujú lepšiu oporu ako telá dospelých.“

Okrem kvality matracu by rodičia nemali zabúdať ani na hrúbku prikrývky. Odborníci odporúčajú zaobstarať deťom tenšiu prikrývku než ako majú v obľube dospelí. Ich telá sú totiž menšie a pod hrubým paplónom sa ohrejú rýchlejšie.