Premiér: Vlády by mali mať možnosť prehodnotiť nastavenie dôchodkového stropu

Po skončení rokovania vlády to naznačil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), podľa ktorého by mohla existovať možnosť, že by vlády mohli v budúcnosti prehodnocovať nastavenie zákona.

Vládny kabinet vzal na vedomie návrh ústavného zákona z dielne koaličných poslancov Smeru-SD s tým, že navrhuje mierne preformulovať niektoré ustanovenia. Prihliadať by však mal aj na vývoj verejných financií. „Z pohľadu vlády je kľúčové a veľmi by sme si želali, keby to tam bolo a bolo by zodpovedné z ekonomicko-hospodárskeho pohľadu, ak by naozaj mohla byť niekde, či už potom niekde v nižších právnych predpisoch zmienka, že vlády budú musieť prihliadať v budúcnosti na ekonomickú a hospodársku situáciu danej krajiny, trvalú udržateľnosť verejných financií a vždy v nejakých pravidelných periódach možno mať možnosť prehodnotiť, resp. znovu otvoriť diskusiu a potvrdiť, alebo zmeniť terajšie rozhodnutie,“ skonštatoval Pellegrini.

Takéto nastavenie by podľa premiéra mohlo poslanecký návrh ešte vylepšiť, pričom je presvedčený, že by to znamenalo aj „určitý prejav zodpovednosti voči verejným financiám do budúcnosti“.

Aktuálne sa snaží Smer-SD diskutovať o tom, ako by mohli byť zvýhodnené ženy, resp. rodič vychovávajúci dieťa, ktorý by mohol odísť do dôchodku skôr. Je to aj jedna z podmienok opozície, ktorá však volá po konkrétnom nastavení v ústavnom zákone. „Vláda si vie predstaviť, že by to zníženie veku 64 rokov v prípade starostlivosti o deti bolo ustanovené v inom zákone. Na druhej strane ale rešpektujem, že pravdepodobne dôjde k dohode a niektorí z poslancov si želajú mať tú úľavu na dôchodkovom veku priamo zakotvenú v Ústave SR,“ doplnil Pellegrini.

Návrh ústavného zákona je aktuálne v parlamente v druhom čítaní. Na definitívne schválenie je potrebná ústavná väčšina.