ĽSNS podporí návrh novely ústavy na zastropovanie dôchodkového veku

Predstavitelia strany to uviedli na stredajšej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR.

„Rozhodli sme sa, že túto novelu ústavy podporíme,“ konštatoval podpredseda strany Milan Uhrík. Návrh, ktorý do parlamentu predložili poslanci vládneho Smeru-SD, je podľa Uhríka v súlade s predvolebným programom strany.

„Nechceme, aby ľudia odchádzali do dôchodku neskôr ako v 64 rokoch,“ dodal Uhrík. Podľa ĽSNS nerokovali predstavitelia Smeru-SD so stranou o podpore tohto návrhu. Kotlebovci zároveň avizovali, že sú za to, aby pri novele došlo k zvýhodneniu matiek vo forme skoršieho odchodu do dôchodku.

Na prijatie novely ústavného zákona je v parlamente potrebná ústavná väčšina 90 hlasov poslancov. Poslanci vládnej koalície tak potrebujú aj hlasy opozície.

Návrh v súčasnosti hovorí o zastropovaní veku odchodu do dôchodku na hranici 64 rokov pri mužoch aj ženách. Smer-SD však avizoval, že je pripravený pristúpiť k úprave, že by boli zvýhodnené ženy, pokiaľ ide o odchod do dôchodku za predpokladu, že majú deti.