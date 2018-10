Dočasným šéfom rozhlasového spravodajstva RTVS je Vahram Chuguryan

Figeľ: KDH by malo mať svojho kandidáta na prezidenta

DNES - 11:37 Domáce

Mimoparlamentné KDH by malo ísť do prezidentských volieb skôr cez ponuku vlastného kandidáta. Pre TASR to povedal bývalý predseda hnutia Ján Figeľ s tým, že KDH malo v minulosti vždy ambíciu byť aktívne v tejto oblasti.