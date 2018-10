Video: Pri nákupe zimného oblečenia si dajte pozor, aby ste v ňom nenašli toto!

Čoskoro nás všetkých čaká nákup zimného oblečenia. Pri tejto príležitosti by sme nemali zabúdať na skryté nástrahy, ktoré číhajú na zákazníkov z obchodných regálov.

Rodina zo Severnej Dakoty sa s verejnosťou podelila o svoj nákupný príbeh. Pri prezeraní zimného oblečenia v americkom Kmarte si jedno z detí prezeralo topánky. Keď chlapec chcel zvnútra vybrať papiere, prudko skríkol a okamžite vytiahol ruku z topánky.

To, čo ho tak prekvapilo, by ste ani vo sne nečakali – z topánky sa vykotúľala veľká myš aj s malými mláďatami. Nie každý by bol z tohto úlovku nadšený, no americká rodinka to zobrala športovo, a dokonca sa rozhodla, že si topánky kúpi – a to aj s myšami!

K topánkam im pribalili suvenír