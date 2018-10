Počas krupobitia by ste nikdy nemali šoférovať. Fotografie tejto ženy vás o tom presvedčia

Austrálčanka Fiona Simpsonová sa na Facebooku podelila s verejnosťou o fotografie zranení, ktoré utŕžila počas cesty domov v búrke. Mamička v spoločnosti svojej dcéry Clary a 78-ročnej starej mamy šoférovala auto, keď ju na ceste zastihla silná búrka.

Ako Fiona uviedla pre ABC News, keď z neba začali padať krúpy, odstavila auto na krajnici neďaleko mesta Nanango a čakala, kým prietrž pominie. Namiesto toho však búrka zosilnela a krupobitie nabralo také obrátky, že rozbilo dve okná na Fioninom aute.

Jej bezbranná dcéra sa v tých chvíľach nachádzala v autosedačke na zadných sedadlách, a Fiona ju okamžite presunula dopredu ku pedálom na strane šoféra. Vlastným telom pritom bránila ľadovcu, aby spôsobil Clare možno až smrteľné poranenia.

„Som len mama – pre ochranu svojho dieťaťa spravíte všetko, čo je vo vašich silách, aj keď by ste tým riskovali vlastný život, a urobila by som to znova.“