Od 1. januára 2019 majú duchovným vzrásť základné platy o 10 %

Od 1. januára 2019 si majú finančne polepšiť nielen štátni zamestnanci, ale aj duchovní. Základné platy im majú vzrásť o 10 %. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu Erika Tomáša (Smer-SD), ktorý predložil k novele zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Parlamentný sociálny výbor ho schválil.

„Navrhujeme novelizáciu, kde sa doplní prechodné ustanovenie zabezpečujúce zvýšenie základných platov duchovných cirkví a náboženských spoločností o 10 %,“ priblížil na výbore Tomáš s tým, že toto zvýšenie je v súlade s Vyhlásením zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020. Zvýšenie základného platu sa podľa Tomáša dotkne 3600 duchovných, pričom toto opatrenie bude stáť 3,07 milióna eur.

Hlavným cieľom návrhu zákona je zvýšenie tabuľkových platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v budúcom roku v priemere o 10 %, pričom všetky platové tarify budú nad úrovňou minimálnej mzdy. Finančne by si mali polepšiť nielen štátni úradníci, ale napríklad aj zamestnanci domovov sociálnych služieb, opatrovateľky, ošetrovateľky.

Zníži sa aj počet platových tried, a to zo súčasných 14 na 11, pričom sa zlučuje prvých šesť platových tried do troch so súčasným zohľadnením kvalifikačných predpokladov ustanovených pre jednotlivé platové triedy. Nová základná tabuľka sa nevzťahuje na pedagogických a odborných zamestnancov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých a vývojových zamestnancov. V prípade týchto skupín ministerstvo školstva navrhlo naďalej ponechať dve platové tabuľky. Podľa jednej budú odmeňovaní pedagogickí a odborní zamestnanci, druhá tabuľka určuje osobitnú stupnicu platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov. „Táto stupnica platových taríf je výsledkom začlenenia výskumných a vývojových zamestnancov do osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl,“ uvádza sa v návrhu zákona.