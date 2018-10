Ekvádor obnovil zakladateľovi WikiLeaks Assangeovi pripojenie na internet

K obnoveniu prístupu na internet pre Assangea prišlo šesť mesiacov po tom, čo mu ekvádorská ambasáda obmedzila možnosť komunikovať s vonkajším svetom, keď Assange na sociálnych sieťach diskutoval o otázkach, ktoré mohli ohroziť diplomatické vzťahy Ekvádoru s inými krajinami.

„Ekvádor ukončil izoláciu @JulianAssange,“ uviedla na Twitteri spoločnosť Wikileaks. Zmenu potvrdil aj Assangeov právnik Greg Barns, ktorý ju označil za „vítanú udalosť“.

„Hlavný problém - teda záväzok Británie, aby dala prísľub, že Assange nebude vydaný do Spojených štátov - však zostáva nevyriešený,“ dodal Barns.

Spoločnosť WikiLeaks nedávno oznámila, že jej šéfredaktorom sa stal Assangeov dlhoročný spolupracovník Kristin Hrafnsson.

Assange sa ešte pred šiestimi rokmi ukryl na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, keďže mu vtedy hrozilo vydanie na stíhanie do Švédska v súvislosti s údajným znásilnením. Aktivista a publicista austrálskeho pôvodu, ktorý sa preslávil zverejňovaním amerických tajných dokumentov, sa totiž obával, že by ho následne vydali do Spojených štátov.

Zatiaľ čo Švédsko medzičasom zastavilo konanie v Assangeovom prípade, britské orgány ho chcú naďalej zatknúť pre obvinenie z porušenia podmienok kaucie.

Ekvádor v snahe vyriešiť túto patovú situáciu udelil Assangeovi občianstvo a požiadal Britániu, aby mu priznala štatút ekvádorského diplomata, ktorý by mu umožnil bezpečný odchod. Londýn však túto žiadosť zamietol.