Štáty V4 nespochybňujú svoje členstvo v EÚ, zhodli sa lídri parlamentov

"Snažíme sa však v rámci V4 identifikovať problémy tak, aby sme zjednodušili komunikáciu s európskymi inštitúciami," uviedol predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) po sobotňajšom rokovaní lídrov národných parlamentov Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska v Košiciach. Neformálna schôdzka sa konala v rámci slovenského predsedníctva vo V4.

K témam stretnutia patrila príprava stretnutia predstaviteľov parlamentov krajín V4, Nemecka a Francúzska, ktoré sa bude konať 15. novembra v Bratislave. O tomto formáte bude Danko spoločne so šéfom Poslaneckej snemovne českého parlamentu Radkom Vondráčkom rokovať vo štvrtok a piatok (18.-19.10.) v Paríži. „Aj na stretnutí s nemeckými a francúzskymi predstaviteľmi budeme apelovať, aby sme otvárali otázku zlepšovania vzťahov národných parlamentov a Európskeho parlamentu,“ povedal Danko. Práve zlepšovanie vzťahov a spolupráce s EP považujú parlamentní predstavitelia z V4 za potrebné, a to aj v prospech zvýšenia záujmu občanov o budúcoročné voľby do europarlamentu.

Lídri parlamentov sa zhodli, že najväčším problémom EÚ je v súčasnosti otázka bezpečnosti. „Ak bude vyriešená otázka bezpečnosti a zastavíme ten strach v mysliach ľudí, ukážeme funkčnosť EÚ, že sa dokážeme vysporiadať s problematikou migrácie, že dokážeme chrániť naše spoločné hranice, verím, že sa znova obnoví dôvera občanov, ktorí sú dnes pesimistickí voči EÚ,“ konštatoval Danko.

Práve otázka migrácie patrila k silným témam stretnutia. „Pozitívne sme zhodnotili, že téma priameho prerozdeľovania (migrantov) už je v Európe snáď definitívne zo stola,“ uviedol šéf českej Poslaneckej snemovne Vondráček. Zdôraznil pritom potrebu riešenia problémov spojených s migráciou ešte predtým, ako sa vôbec utečenci vyberú na cestu do EÚ.

Zhoda je medzi lídrami parlamentov aj na tom, že inštitúcie EÚ by mali fungovať a konať v súlade so svojimi kompetenciami. Maršálek poľského Sejmu Marek Kuchciňski pritom kriticky poukázal na nedávne rozhodnutie EP, ktorý inicioval otvorenie konania voči Maďarsku podľa článku sedem Zmluvy o EÚ pre vážne porušenie princípov právneho štátu.

Šéf NR SR v tejto súvislosti ocenil krok českej Poslaneckej snemovne, ktorá prijala uznesenie označujúce rezolúciu EP týkajúcu sa Maďarska za chybnú a nešťastnú. „Budem sa taký krok snažiť iniciovať po zodpovednej politickej diskusii aj u nás. Treba jasne povedať, že tresty pre našich bratov a priateľov v Poľsku a Maďarsku z hľadiska možných sankcií by nemali nasledovať skôr, než budú vyčerpané všetky možné demokratické mechanizmy na vysvetlenie vzniknutej situácie,“ uviedol Danko.

Podpredseda maďarského parlamentu János Latorcai zdôraznil zaangažovanosť V4 v európskej politike v čase, keď sa v Európe hovorí o problematickej jednote EÚ. „Predkladáme konštruktívne riešenia, nechceme rozdeľovať štáty, ale vrátiť sa k základným myšlienkam EÚ,“ povedal.