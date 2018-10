Trump prisľúbil "tvrdý trest", ak Saudská Arábia zavraždila novinára Chášukdžího

„Dostaneme sa tomu na kĺb a potom príde tvrdý trest,“ povedal Trump v programe „60 minút“ americkej televízie CBS News. Nespresnil, aký trest, ale prezident nechce zrušiť predaj amerických zbraní Saudskej Arábii.

Keď Trump dostal otázku, či Chášukdží, saudskoarabský disident a novinár, bol zavraždený na príkaz vlády, prezident odpovedal: „Vyšetruje sa to, sledujeme to veľmi, veľmi pozorne. Boli by sme veľmi znepokojení a nahnevaní, kedy to bol práve tento prípad.“

„Teraz to popierajú, a veľmi dôrazne. Mohli to byť oni? Áno,“ dodal Trump.

Chášukdží, rezident USA a kritik saudskoarabskej vlády, zmizol pred vyše týždňom, keď vošiel do budovy saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule.

Trump, ktorý slovne útočí na médiá ako na „nepriateľa ľudu“, povedal: „Ide o veľa a možno práve preto, že tento muž je novinár... Asi ste prekvapení, že to počujete odo mňa.“

Šéf Bieleho domu tiež vyhlásil, že nechce zrušiť dohodu o predaji zbraní Saudskej Arábii v hodnote 110 miliárd dolárov.

„Nechcem uškodiť zamestnanosti. Nechcem vydať takéto nariadenie. A viete, že sú aj iné podoby trestu - čo je poriadne tvrdé slovo - ale je to pravda,“ pokračoval Trump.

Pasáže interview boli zverejnené v sobotu, ale odvysielajú ho v nedeľu.