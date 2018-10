Refluxová choroba pažeráka: 6 príznakov, ktoré nesmiete ignorovať

Refluxová choroba pažeráka alebo gastroezofágová refluxová choroba (angl. Gastro-Esophageal Reflux Disease – GERD) je bežným zdravotným problémom, ktorým trpia milióny ľudí a často si to ani neuvedomujú. Kým príznaky sa dajú tlmiť liekmi, mnohí netušia, že reflux môže spôsobiť aj iné ochorenia. Podľa výskumníkov môže zhoršiť astmu, čo dokazuje skutočnosť, že veľká časť astmatikov trpí aj GERD.

Poďme sa preto bližšie pozrieť na príznaky, ktoré vám pomôžu diagnostikovať túto refluxovú chorobu. Po prvé, by ste mali vedieť, že ide o dlhodobý stav. Čokoľvek, čo zjete, sa vracia späť do pažeráka, a to spôsobuje nepríjemné príznaky alebo komplikácie. Obézni ľudia, tehotné ženy, fajčiari a tí, ktorí užívajú určité lieky, sú najviac vystavení riziku tohto ochorenia.

6 symptómov GERD

1. Kyslá chuť v ústach

Tento príznak bežne spôsobuje sval alebo zvierač v hornej časti žalúdka. Keď zoslabne, kyselina sa dostane do hltana. Kyslá chuť môže pretrvávať niekoľko týždňov a dráždi vaše hrdlo. Tento problém je obzvlášť častý u tehotných žien, pretože majú väčší tlak na žalúdok.

2. Regurgitácia

Regurgitácia je vracanie kyseliny do krku alebo úst. Môžete pociťovať horkú chuť, grganie a niekedy dokonca zvracanie. Tento stav je nepríjemný najmä v noci, kedy sa môžete prebudiť s horkou chuťou v hrdle a s pocitom paniky.

3. Pálenie záhy

Takmer všetci poznajú pálenie záhy, ale málokto si ho spája s GERD. Ide pritom o najčastejší príznak tohto ochorenia. Zvyčajne nastupuje po jedle a prejavuje sa ako pocit pálenia a nepohodlia v dolnej časti hrudníka. Stav sa zhorší, keď sa zohnete, alebo ležíte rovno na chrbte.

4. Dyspepsia

Pri refluxe môžete pociťovať žalúdočné ťažkosti, ktoré zahŕňajú nevoľnosť po jedle, bolesť v hornej časti brucha, grganie a pocit plného žalúdka. Niekedy ani necítite hlad a nemáte chuť do jedla kvôli pocitu plnosti v žalúdku.

5. Dysfágia

Dysfágia je porucha prehĺtania, kedy máte pocit, že cítite jedlo až v hrdle. K tomu dochádza z dôvodu zúženia pažeráka. Pri tomto príznaku sa vám nedá prehĺtať, čo môže viesť k ďalším zdravotným problémom.

6. Kašeľ

Kašeľ nie je typickým príznakom refluxu, ale najmenej 25-40 percent prípadov zažíva aj chronický kašeľ.

Okrem vyššie uvedených príznakov môžete pociťovať aj menej časté príznaky, ako je bolesť pri prehĺtaní, zvýšená tvorba slín, strata hmotnosti, podráždenie hrdla, zápach z úst, suchosť v ústach a bolesť na hrudníku.

Ako sa môžete vyhnúť refluxu kyseliny:

Toto ochorenie často spôsobuje váš životný štýl, preto je veľmi dôležité dodržiavať jednoduché pravidlá .