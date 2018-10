Pri Triblavine sa stala nehoda, v kolónach sa stojí už od Bratislavy

Smer-SD postaví do prezidentských volieb vlastného kandidáta

DNES - 12:07 Domáce

Najsilnejšia politická strana Smer-SD postaví do prezidentských volieb vlastného kandidáta, nenaplní sa teda spomínaný scenár, že by podporila niekoho iného. Novinárom to v piatok povedal šéf Smeru-SD a expremiér Robert Fico.