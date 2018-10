Prezidenti V4 vyhlásili, že migrantom treba pomáhať v krajinách ich pôvodu

„Pokiaľ je to možné, ochrana vonkajšej hranice by sa mala realizovať pomocou národnej armády. Krajina by si z vlastných zdrojov mala ochrániť svoje hranice. Ak jej chýbajú financie, zručnosti alebo personál, tam by mal pomôcť Frontex. Väčšina krajín je však schopná splniť očakávanie ochrany vonkajšej hranice,“ konštatoval maďarský prezident János Áder. Dodal, že len posilnenie ekonomickej stability krajín, odkiaľ pochádzajú migranti, pomôže oslabiť ich hromadný príchod do Európy.

Prezident Českej republiky Miloš Zeman v tejto súvislosti dodal, že je zmysluplnejšie migrantom pomáhať budovať a obnovovať krajinu, odkiaľ pochádzajú, ako si ich prerozdeľovať v jednotlivých krajinách EÚ. „Ako príklad uvediem Sýriu, kde sa podľa môjho názoru občianska vojna chýli ku koncu a je tam potrebných množstvo nevyhnutných investícií. Bolo by určite zmysluplnejšie pomôcť obnoviť tamojšiu infraštruktúru, ako ich prerozdeľovať, koniec-koncov aj tak všetci nakoniec skončia v Nemecku,“ povedal Zeman.

Poľský prezident Andrzej Duda upozornil, že krajiny V4 mali jednoznačne pravdu, keď pred tromi rokmi hovorili o podpore migrantov v štátoch, odkiaľ pochádzajú, a neúčinnosti kvót. Poznamenal tiež, že Európa často dostatočne účinne nebojovala voči prevádzačom. „Musíme razantnejšie vystúpiť proti prevádzačom, ktorí získavajú bohatstvo na utrpení migrantov a Európa sa doteraz dosť nečinne prizerala tejto hrôze. Zhodli sme sa, že nastal čas konať v tejto veci. Dúfam, že keď sa stretneme najbližšie, už nebudem musieť toto opakovať,“ zdôraznil a dodal, že téma migrácie prináša konflikt Európskej únie ako takej. „Neviem si predstaviť, že by došlo k nútenému presunu týchto migrantov v súvislosti s kvótami. Oni nechceli ísť do štátov V4, chceli ísť do bohatých krajín. Neviem si predstaviť konflikt, ktorý by nastal, keby sme im bránili vo voľnom pohybe v Európe, keď voľný pohyb je jednou z priorít Únie,“ konštatoval Duda.

Slovenský prezident Andrej Kiska v súvislosti s rastúcou xenofóbiou, extrémizmom a nacionalizmom v Európe zdôraznil potrebu obhajovať projekt EÚ a upozornil, že úlohou krajín V4 je Úniu zjednocovať. Zároveň tiež apeloval na vzájomnú empatiu jednotlivých členských krajín. „Akékoľvek diskusie o rozdeľovaní Európy na starú a novú alebo dvojrýchlostnú - to nie je to, ako my v budúcnosti vidíme EÚ,“ dodal Kiska a pozitívne tiež ohodnotil Frontex. Bez jeho fungovania by podľa slovenského prezidenta mohli mať jednotlivé krajiny tendenciu zavádzať kontroly na svojich hraniciach. „A takto si budúcnosť Európskej únie určite nikto z nás nepredstavuje,“ uzatvoril.