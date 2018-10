Video: Milovníkov selfie fotografií museli nasilu vyviesť zo strelnice

Držanie zbrane v ruke dáva mnohým pocit sily a slobody. Zážitok zo strieľania na cieľ nepoznajú len poľovníci, ale aj návštevníci strelnice, ktorí si chcú buď zdokonaliť mušku alebo len vyskúšať, ako fungujú strelné zbrane.

Žijeme v dobe, keď je pre mnohých takmer hriech nepodeliť sa o fascinujúce zážitky s priateľmi, a tak si pri nich radi zhotovujeme selfie. Títo muži to na strelnici ale mimoriadne prehnali. Jedna zo zásad bezpečného manipulovania so zbraňou je nemieriť ňou na človeka – a to už vôbec nie na hlavu. Kamaráti si však zmysleli, že by z tejto pozície mohla vzniknúť skvelá fotka, a tak jeden z nich priložil zbraň k spánku toho druhého.

Našťastie sa nablízku našiel pohotový inštruktor, ktorý okamžite zamedzil ich konaniu. Nielen to, dokonca ich aj vykázal z budovy. Priatelia tak majú na čo spomínať, no fotky si budú musieť spraviť inde.

Prišli o fotku aj zbraň v ruke