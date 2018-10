Matečná: Máme štyri alebo päť reťazcov, ktoré ovládajú 80 % trhu

Smer-SD pripravil návrh, podľa ktorého ženy budú môcť odísť do dôchodku skôr

DNES - 12:09 Ekonomické

O tom, o koľko skôr by mohli odísť ženy do penzie a akým spôsobom, chce strana rokovať s opozičnými poslancami. Avizoval to predseda Smeru-SD Robert Fico.