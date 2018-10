Rezníkom a Maťašovskou by sa mala zaoberať Rada RTVS

Napomenutie šéfky spravodajstva Slovenského rozhlasu Petry Stano Maťašovskej, ku ktorému sa odhodlal generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, je absolútne nedostatočná sankcia vzhľadom na závažnosť previnenia. Strany a hnutia demokratickej opozície SaS, OĽaNO, Sme rodina a Spolu trvajú na tom, aby bola zbavená funkcie.

„Petra Stano Maťašovská svojimi zásadami, ktorými sa majú riadiť redaktori verejnoprávneho média, sformulovala pravidlo systematického cenzurovania opozičných názorov a práce opozičných poslancov. Je to totálne nepochopenie poslania verejnoprávneho média, čo u takej skúsenej novinárky a v takej vysokej funkcii nemôže byť chvíľková strata orientácie v mediálnom priestore, ale jej vnútorný postoj. A tento postoj hovorí o tom, že spravodajstvo Slovenského rozhlasu má byť mediálnym nástrojom vlády,“ uviedla poslankyňa NR SR a tímlíderka SaS pre kultúru Renáta Kaščáková.

Informáciu o mentálnom a hodnotovom svete šéfky spravodajstva RTVS vďaka úniku je interného nariadenia dostalo celé Slovensko. „Je to ďalší krok k diskvalifikácii RTVS ako seriózneho verejnoprávneho média. Média, ktoré má zo zákona dodržiavať zásady objektívnosti, nestrannosti a vyváženosti. V tomto prípade však došlo k porušeniu zákona o RTVS a k mocenskému pokusu politicky ovládnuť RTVS. Keby si generálny riaditeľ RTVS Rezník nemyslel to isté, čo šéfka spravodajstva Maťašovská, že RTVS má byť predovšetkým vládnym médiom, len to treba rafinovane pred občanmi zakryť, tak by ju z funkcie odvolal,“ tvrdí podpredsedníčka NR SR za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová a dopĺňa: „Žiadame preto Radu RTVS, aby sa zaoberala postupom šéfky rozhlasového spravodajstva Petry Stano Maťašovskej a neadekvátnou reakciou generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka. Očakávame, že Rada v tejto súvislosti pochopí vážnosť problému a uznesie sa na tom, že RTVS si neplní úlohy a povinnosti ustanovené zákonom.“

Opozičné strany vzhľadom na vážnosť situácie zvažujú aj ďalšie právne a politické kroky.