Video: Meteorológ riskoval svoj život. Po tomto si musel zobrať helmu

Meteorológ Jim Cantore zo stanice Weather Channel je známy tým, že sa pri reportážach neváha vrhnúť do nebezpečenstva, aby priniesol čerstvé informácie o prírodných katastrofách. Jeho živý vstup počas hurikánu Michael však takmer skončil tragicky.

Cantore nearly just got speared by 2x4 it seemed. #HurricaneMichael pic.twitter.com/tyNWrymC3p — Tim Ballisty (@IrishEagle) 10. októbra 2018

Cantore natáčal v rezorte Panama City Beach na Floride, keď pocítil skutočnú silu hurikánu. Kým bojoval s vetrom a dažďom, neďaleko neho preletela drevená doska, ktorá sa mu mohla zabodnúť do tela. Meteorológ sa však dokázal kusu dreva vyhnúť.

Jim Cantore has had to switch from hat to batting helmet as he gets hammered standing in the path of #huricanemichael pic.twitter.com/k8sPWI5B4B — Steve Cavendish (@scavendish) 10. októbra 2018

Táto skúsenosť ho nijak neodradila a v živom vstupe pokračoval tak, že si zobral helmu. Samotná helma si teraz získala priazeň fanúšikov, ktorí jej na sociálnej sieti Twitter založili účet.

Tam ale Cantoreho hrdinstvo nekončilo a dokonca neváhal pomôcť aj reportérovi Kerrymu Sandersovi z NBC, ktorého silný vietor takmer odfúkol.