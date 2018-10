Opatrovateľka vysvetlila, prečo nikdy nesmiete prevziať dieťa, ktoré spí

Ak ste niekedy strážili dieťa niekomu z vašej rodiny či priateľov, viete, že to môže byť náročná práca, najmä, keď sú deti neposlušné. Keď vám však dovezú spiace dieťa, hneď sa cítite pokojnejšie. No podľa profesionálnej opatrovateľky by ste mali byť pri spiacom dieťati naopak veľmi ostražití.

Opatrovateľka sa na službe imgur podelila o nepríjemnú skúsenosť, ktorou varuje ostatných, aby do svojej starostlivosti zobrali vždy len bdelé deti. Ako opatrovateľka v detskom centre dostala pokyn, aby nikdy neprijímala deti, ktoré spali v autosedačkách alebo rodičom na rukách. Ako vysvetľuje:

“Takže ak mama alebo otec priniesli spiace dieťa, hneď som ho zobudila a vytiahla z auta. Kvôli tomu boli mnohí rodičia nespokojní, ale také sú pravidlá. Kedysi som si myslela, že to má dieťaťu pomôcť, aby si udržalo režim, no potom jedného dňa priniesla stará mama spiace dieťa, ktoré sa vôbec neprebúdzalo. Len zdvihlo hlavu, zakňučalo a zaspalo. Môj šéf ihneď volal na tiesňovú linku a stará mama sa to snažila uhrať na “mal ťažkú noc, je len unavený, atď.”

Ukázalo sa, že stará mama zvykla deťom dávať lieky, aby ich otupila, no tentoraz ich podala vnúčaťu, ktoré malo len 6 mesiacov, preto sa po nich nedokázalo zobudiť. Dieťa bolo následne prevezené do nemocnice, kde mu vypumpovali žalúdok.

Opatrovateľka ďalej vysvetlila, že toto pravidlo bolo zavedené, pretože už mali podobnú skúsenosť s rodičmi, ktorí svoje deti týrali:

“Zlomili dieťaťu ruku, nadrogovali ho, vyhodili u opatrovateľky, ktorá ho nechala celé dopoludnie spať, a pretože dieťa bolo celý deň s opatrovateľkou, je ľahké ju obviniť zo zranenia dieťaťa."

Žena na záver priznala, že opatruje už len súkromne a nikdy nesúhlasí so strážením, ak deti v dome práve spia. Prestala pracovať v centrách dennej starostlivosti z dôvodu, že sa nemohla pozerať na úmyselné zlé rozhodnutia mnohých rodičov.