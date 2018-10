Zomrel gitarista Tomáš Berka, ktorý hrával aj s Luciou Vondráčkovou

Člen českej hudobnej formácie Vokobere, gitarista Tomáš Berka, zomrel vo veku 50 rokov na následky mŕtvice, ktorá ho v uplynulých dňoch postihla priamo na koncertnej scéne počas vystúpenia v Plzni. Informovali o tom vo štvrtok internetový portál Super.cz i webové vydanie denníka Blesk.

Priateľ Jiřího Vondráčka, brata Heleny Vondráčkovej a otca Lucie Vondráčkovej, ktorú sprevádzal i na koncertoch, bol uznávaný hudobník a láskavý človek.

Ešte pred 10 dňami prevzal na Žofíne cenu in memoriam pre svojho iného priateľa, vlani v novembri zosnulého pesničkára Wabiho Daněka.

Internetové vydanie denníka Blesk pripomenulo v tejto súvislosti vo štvrtok Berkove slová, ktoré napísal vtedy na sociálnu sieť:

„Ráno zapnem internet a dozviem sa, že zomrel Charles Aznavour. A všetko sa okamžite vrátilo do mojej mysle a divoko ju začalo jatriť. A čo majú títo dvaja páni spoločného? Prečo ich spájam do jedného komentára? To je prosté... V domovine ich poznal snáď úplne každý a obaja spievali a hrali naplno až do konca svojich dní a ich piesne tu budú ešte dlho s nami. Obaja patrili k osobnostiam, ktoré formovali môj hudobný svet v jeho zrode a obaja sú pre mnoho ľudí a hlavne muzikantov príkladom toho, ako sa to má robiť. Proste naplno až do konca, žiadne flákanie... Tak nech vám je tam v nebeskom bare dobre,“ uzavrel vtedy Tomáš Berka, ktorý sa medzičasom môže k svojim vzorom pripojiť.