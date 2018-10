SaS: Vyjadrenia premiéra k sankciám proti Rusku sú skoro také isté ako Andreja Danka

„Sú to vyjadrenia politikov, ktorí nechápu širšie súvislosti a vo verejnosti navodzujú dojem, že pomaly väčšou obeťou týchto sankcií je Slovensko ako Rusko,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Martin Klus (SaS). Podľa neho nie je pravda, že sankciami sa dokopy nič nedosiahlo, ako to tvrdí Pellegrini. „Dosiahlo sa to, že štáty EÚ spolu so Spojenými štátmi americkými dokázali vyjadriť svoj striktne odmietavý postoj k ruskej anexii Krymu a vyvolaniu bratovražednej vojny na ukrajinskom Donbase, ktorá rozvrátila vzťahy medzi Ukrajincami a ruskou menšinou,“ doplnil.

Podľa SaS hrá pri sankciách rolu aj súdržnosť štátov EÚ. Sankcie podľa liberálov pripomínajú ruským občanom, že politika prezidenta Putina nezostane bez odozvy Západu. SaS tvrdí, že bývalý premiér Robert Fico (Smer-SD), ale aj jeho nástupca Pellegrini opakovane spochybňujú ekonomicko-politický účel sankcií, ale zatiaľ nedokázali ponúknuť alternatívne riešenie.

Danko sa stretol s predsedom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom v pondelok (8. 10.) počas tretieho parlamentného samitu eurázijských krajín v tureckej Antalyi. Predseda slovenského parlamentu kritizoval sankcie proti Rusku, okrem iného aj preto, že zabránili zorganizovaniu eurázijského samitu v Bratislave. Volodinovi totiž sankcie znemožňujú vstup na územie EÚ. Danko však má podľa vlastných slov prísľub zo strany Ruska a Južnej Kórey, ktorí sú iniciátormi eurázijských samitov, že v prípade skončenia sankčného režimu sa bude môcť stretnutie eurázijských parlamentných lídrov konať v Bratislave.

V reakcii na stretnutie Danka s Volodinom Pellegrini v stredu (10. 10.) uviedol, že Slovensko je jasne proeurópsky a proatlanticky orientovaná krajina, ktorá zároveň musí udržiavať diplomatické vzťahy na všetkých úrovniach. Doplnil, že aj keď sankciám voči Rusku politicky rozumie, z ekonomického pohľadu si nimi Slovensko škodí. „SR je vždy na strane svojich spojencov. Na druhej strane, Slovensko má právo vyjadriť svoj názor, že ak sa pozrieme na to, čo sme sankciami dosiahli, tak sa ukazuje, že dokopy nič,“ poznamenal Pellegrini. Zdôraznil, že SR preto vždy preferovala rozhovory pred sankciami. Stretnutie dvoch predsedov parlamentov je podľa neho v rámci diplomatických vzťahov úplne normálne.