Trom Poliakom spájaným s tragickou nehodou na Orave hrozia nové, vyššie tresty

Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline na základe výsledkov prebiehajúceho vyšetrovania a pokynu žilinského krajského prokurátora zmenil právnu kvalifikáciu skutku u všetkých troch obvinených mužov.

Žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík vo štvrtok informoval, že 42-ročný vodič Porsche po novom čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, za ktorý mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov. „Ostatní dvaja muži vo veku 26 a 27 rokov sú obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, za ktorý im v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na desať až 15 rokov,“ doplnil.

Polícia podľa Moravčíka v súčasnej dobe na prípade naďalej intenzívne pracuje a vykonáva všetky potrebné úkony a opatrenia v zmysle Trestného poriadku. „Z uvedeného dôvodu nie je možné poskytnúť k prípadu žiadne bližšie informácie,“ uzavrel.

K tragickej dopravnej nehode došlo v nedeľu 30. septembra na ceste I/59 v katastri mesta Dolný Kubín. Podľa Moravčíka viedol 27-ročný Poliak v smere od Dolného Kubína do Oravského Podzámku osobné auto zn. Ferrari. „Za ním viedol 42-ročný Poliak osobné auto zn. Porsche Cayenne. Obe vozidlá začali predchádzať pred nimi idúcu kolónu vozidiel v mieste, kde je to vodorovným dopravným značením zakázané. Následne vodič Porsche narazil do pred ním idúceho Ferrari, ktoré pribrzdilo a po náraze sa vrátilo do svojho jazdného pruhu. Vodič Porsche sa už nestačil zaradiť do svojho jazdného pruhu a došlo k čelnej zrážke s oproti idúcim osobným autom Škoda Fabia,“ uviedol.

Pri čelnej zrážke utrpel 57-ročný vodič škody z okresu Dolný Kubín ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Zranenia mali aj jeho 50-ročná spolujazdkyňa a 21-ročný spolujazdec. Hmotná škoda bola predbežne vyčíslená na 35.500 eur.