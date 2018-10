Wizz Air mení od novembra podmienky prepravy príručnej batožiny

Spoločnosť zabezpečuje z bratislavského letiska Milana R. Štefánika pravidelné lety do piatich destinácií. A to do Londýna, do macedónskeho Skopje, do Sofie v Bulharsku a do Kyjeva a Ľvova na Ukrajine.

„Bezplatne si budú môcť cestujúci vziať na palubu len jeden kus menšej príručnej batožiny,“ priblížila hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková. A to s rozmermi 40 x 30 x 20 centimetrov. Ak si bude chcieť cestujúci vziať na palubu aj väčšiu batožinu s rozmermi 55 x 40 x 23 centimetrov, bude si musieť kúpiť prioritný nástup do lietadla.

Doposiaľ prepravoval Wizz Air podľa Ševčíkovej jeden kus väčšej batožiny ako kufor či cestovnú tašku s rozmermi 55 x 40 x 23 centimetrov bezplatne.

„Odporúčame cestujúcim, aby sa balili úsporne a kúpili si službu prioritný nástup. Prioritný nástup zahŕňa prepravu menšej príručnej batožiny a väčšej batožiny, ktoré si môžu vziať až do lietadla,“ informoval Wizz Air.

Cestujúcim, ktorí nemajú kúpený prioritný nástup a rezervovali si lety do 10. októbra, ktoré sa uskutočnia po 1. novembri 2018, poskytne dopravca bezplatnú prepravu podanej batožiny s hmotnosťou do 10 kilogramov. Tým cestujúcim, ktorí majú kúpenú podanú batožinu, poskytne Wizz prioritný nástup do lietadla.

Dopravca uvádza, že chce zmenou prepravy príručnej batožiny docieliť zrýchlenie nastupovania do lietadla a zjednotenie prepravných podmienok pre batožinu.