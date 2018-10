Kalavská: Prioritou MZ na budúci rok je zabezpečiť dostatok pracovníkov

Historicky má ministerstvo zdravotníctva najvyšší rozpočet. „Rozpočet môže byť aj lepší, aj horší. My sme sa hlavne snažili vykryť si určité veci, ktoré nás čakajú v roku 2019. Pre nás kľúčovou víziou pre rok 2019 je zastabilizovať a aj získať nových pracovníkov do sektora zdravotníctva,“ spresnila.

Kalavská reagovala aj na apel Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR, ktorá žiada od MZ paušálne zvýšiť náklady na ambulanciu o 1000 eur. Podľa ministerky tento návrh dobrý nie je. „Nevidím to ako vhodné riešenie. Nadstavené bezlimitné prostredie v mnohých ambulanciách bude stáť Všeobecnú zdravotnú poisťovňu od päť do desať miliónov eur, čiže už týmto sa zvýšia platby pre ambulantných lekárov,“ uviedla.

Šéfka rezortu zdravotníctva síce chce, aby boli ambulantní lekári „dobre zaplatení“, no nie paušálne, ale za výkon. To je však podľa nej na dohode medzi poisťovňou a poskytovateľom ambulantnej starostlivosti. Ministerka priblížila, že vie o rokovaniach, na ktorých sa hovorí o tom, že časť platieb pre ambulancie by sa pokryla paušálne a časť by tvorilo bezlimitné prostredie.