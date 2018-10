Ako sa brániť pred chrípkou, keď ochorel člen vašej domácnosti: 9 jednoduchých zásad

Keď sa partner alebo spolubývajúci nakazí nepríjemnou virózou, väčšina z nás robí čo môže, aby sa chrípka nepreniesla aj na ostatných.

Je pravda, že chrípkový vírus je jeden z najnákazlivejších, no my poznáme 9 tipov, ktoré vám pomôžu udržať si zdravie aj v ohrozenej domácnosti.

1. Očkovanie

Väčšina zdravotných poisťovní na Slovensku každoročne poskytuje bezplatné očkovanie proti chrípke. Okrem toho, že vakcína dokáže zabrániť každému tretiemu prípadu chrípky, posilní aj vašu imunitu a v prípade, že vás chrípka predsa len prepadne, jej následky nebudú natoľko katastrofálne ako keď nie ste očkovaní.

Chrípková sezóna vrcholí v októbri, a tak je najlepšie dať sa zaočkovať ešte v septembri, prípadne pred príchodom jesene.

2. Dávajte si na seba pozor obzvlášť v prvé 2-3 dni

Človek je náchylnejší na nakazenie vírusom pri bezprostrednom kontakte s nakazeným než pri dotyku s povrchom, ktorého sa predtým dotýkal aj on. Prenos z osoby na osobu sa môže uskutočniť pri rozprávaní, kašľaní, kýchaní aj obyčajnom dýchaní nakazeného. Najhoršie riziko nakazenia vzniká v druhý deň chrípky.

V počiatočných dňoch ochorenia by ste preto mali obmedziť kontakt s chorým, alebo si od neho držať bezpečnú vzdialenosť (asi 2 metre). Človek je celkom vyliečený z chrípky až vtedy, keď sa uňho za 24 hodín neobjaví žiadny príznak bez toho, že by užil lieky.

3. Zvážte nosenie ochranných prostriedkov

Ak bývate v domácnosti s viacerými členmi, najlepším rozhodnutím je zvoliť si niekoho, kto sa bude starať o chorého. Opatrovník by mal pri starostlivosti o svojho „pacienta“ nosiť rúško a jednorazové rukavice.

Vírus dokáže zotrvať v látke po dobu 15 minút, z tvrdého povrchu však niekedy nezmizne ani po celom dni.

4. Dezinfikujte

Pred chrípkou sa dá brániť aj mydlom a vodou, no ak sa chcete poistiť, nebojte sa použiť dezinfekčný prostriedok.

5. Rukami sa nedotýkajte tváre

Ak manipulujete s vecami, ktoré sú posiate choroboplodnými zárodkami, a potom sa dotknete tváre na miestach blízkych očiam, nosu alebo ústam, riskujete okamžitú nákazu. Zachrániť vás v tomto prípade môže dôkladné umývanie rúk mydlom a teplou vodou.

6. Nedeľte sa o uterák s chorými

Ruky by ste si mali umyť zakaždým, keď prídete do kontaktu s oblečením, riadom alebo zariadeniami, ktoré používa chorý. Pri sušení rúk však nepoužite ani jeho uterák. Najistejšou voľbou v prípade chrípky sú papierové utierky.

7. Pre chorého vyčleňte niektoré „karanténne“ predmety

Aby ste obmedzili svoj kontakt s vírusom, vyčleňte pre chorého niektoré vlastné predmety. Ak môžete, zaistite, aby v čase chrípky používal vlastný pohár, tanier či príbor.

8. Nezabudnite si posilňovať imunitný systém

Zdravý spánok je základom zdravého života, no špeciálnu dôležitosť nadobúda vtedy, keď sa delíme o strechu nad hlavou s chorým človekom. Aj v čase virózy by ste si v noci by mali dopriať minimálne osem hodín odpočinku.

Spánok je dôležitý preto, lebo naše telo počas neho vylučuje cytokíny, ktoré pomáhajú v boji proti zápalu a ochoreniam.

9. Nestresujte a nerozčuľujte sa

Starať sa o chorého človeka je výzva, ktorú nie všetci zvládame bez rozbúrených emócií. Pri tejto činnosti by ste sa však za každú cenu mali vyhnúť stresu, pretože dokáže oslabiť imunitný systém, a neraz vám okrem zdravia ukradne aj pokojný spánok.

Časť rizika jednoducho neovplyvníte

Sila imunitnej odpovede vášho organizmu závisí od vírusov, ktorými ste sa nakazili v minulosti, miesta, kde ste vyrastali a genetiky. Inak povedané, niektorí ľudia odolávajú riziku nákazy oveľa lepšie kvôli faktorom, ktoré nezmeníme.

Takisto pamätajte na to, že ak váš spolubývajúci náhle začne kašľať a prejavovať iné známky ochorenia, na ochranu už môže byť neskoro. Vírus chrípky v tele prebýva 1-4 dni predtým, ako vypuknú jeho prejavy.

To najlepšie, čo pre svoju imunitu môžete urobiť, je cvičiť, spať, navštevovať priateľov a jesť zdravo.