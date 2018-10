Rádioteleskopy zachytili obrovské množstvo tajomných signálov z cudzích galaxií

Austrálski vedci hlásia, že rádioteleskopy zachytili obrovské množstvo tajomných signálov prichádzajúcich z hlbokého vesmíru. Podľa vedcov sa počet známych "rýchlych rádioimpulzov", ktoré sa na Zem dostali z vesmíru, takmer zdvojnásobil. Tiež tvrdia, že ide o najbližšie a najjasnejšie rádioimpulzy, ktoré boli kedy zachytené.

Rýchle rádioimpulzy (FRB - fast radio burst) sú jedným z najmysterióznejších javov vo vesmíre. Sú to výbuchy neuveriteľnej energie - ekvivalentné množstvu, ktoré Slnko uvoľní za 80 rokov - ktoré trvajú len chvíľu a pochádzajú z tajomného zdroja.

Niektorí naznačili, že sú vysielané mimozemšťanmi. Vedci z Harvardskej univerzity v minulom roku navrhli, že by to mohli byť úniky z obrovských vysielačov, ktoré zvyčajne mieria na ľahké lode vo vesmíre. Iní si myslia, že sú za tým čierne diery alebo hviezdy, ktoré do seba narážajú.

Teraz majú vedci oveľa viac príkladov, ktoré môžu analyzovať pri snahe nájsť zdroj týchto impulzov. Vedúci autor štúdie Ryan Shannon z Technologickej univerzity vo Swinburne uviedol:

"V priebehu jedného roka sme objavili 20 FRB, čím sa takmer zdvojnásobil počet zistených FRB na celom svete od ich objavenia v roku 2007. Použitím novej technológie Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) sme dokázali aj to, že FRB pochádzajú z opačného konca vesmíru a nie z našej časti galaxie."

Nové hviezdy pomohli vedcom sledovať impulzy pri putovaní vesmírom. Cestovali miliardy rokov, príležitostne prechádzali cez plynové oblaky, a vedci môžu použiť túto skutočnosť na to, aby zistili, že prichádzajú približne z polovice celého vesmíru. Ako vysvetľuje Shannon:

"Vždy, keď sa to stane, rôzne vlnové dĺžky, ktoré vytvárajú impulz, sa rôzne spomalia. Nakoniec impulz dosiahne Zem s rozpätím vlnových dĺžok, ktoré dorazia k ďalekohľadu v mierne odlišných časoch, ako plavci na cieľovej čiare. Načasovanie príchodu rôznych vlnových dĺžok nám hovorí, cez koľko materiálu impulz prešiel na svojej ceste. A preto, že sme ukázali, že FRB pochádzajú z ďalekej vzdialenosti, môžeme ich použiť na zistenie všetkých chýbajúcich látok nachádzajúcich sa v priestore medzi galaxiami - čo je naozaj vzrušujúci objav."

Vedcom sa podarilo objaviť tieto nové impulzy vďaka tomu, že používajú nové zariadenia na rádioteleskopoch, ktoré im umožňujú mať obrovské zorné pole na oblohe. Teraz dúfajú, že ich objavia ešte viac a presnejšie určia ich zdroj na oblohe. Ak sa im to podarí, možno ich budú môcť spojiť s jednou konkrétnou galaxiou a tým lepšie pochopiť, odkiaľ pochádzajú.

Ak vedci zachytia viac impulzov, mohli by nám pomôcť lepšie pochopiť raný vesmír, pretože impulzy boli vyslané v čase, kedy bol oveľa mladší ako dnes.