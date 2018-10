Video: Žena dostala na lodi panický záchvat. Pre toto zavolala políciu

Tiesňová linka býva často občanmi zneužívaná na neopodstatnené volania, ktoré oberajú políciu a záchranárov o čas. Medzi extrémne prípady môžeme zaradiť aj túto rodinu, ktorá volala políciu z lode v prielive Puget Sound v štáte Washington. Záchranné zložky zavolali, pretože sa k ich lodi priblížili tri veľryby.

Vo videu môžete vidieť, ako sa k lodi blížia tri vráskavce dlhoplutvé, no keď sa dostanú pod loď, rodina začne panikáriť. Darren Lucianna v záchvate strachu zavolá políciu a nahlási, že pod ich loďou sú veľryby a ona sa bojí, že im loď prevrátia. Rodina nakoniec s loďou doplávala do bezpečia a nikomu sa nič nestalo. Potom, ako sa video začalo šíriť na sociálnych sieťach, žena vysvetlila, že polícii volala pre istotu, aby vedeli, kde sa nachádzajú, keby sa situácia zhoršila.

Video: Žena nahlásila na polícii tri veľryby

