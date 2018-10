OĽaNO: Návrh rozpočtu na rok 2019 je len udržiavací a nie je ambiciózny

Vláda hospodári zle, zanedbáva investície do rozvoja Slovenska aj do rozvoja ľudí. Tvrdí to opozičné hnutie OĽaNO v reakcii na návrh štátneho rozpočtu na rok 2019, ktorý v stredu schválila vláda.

Podľa OĽaNO je v súčasnom období rastu ekonomiky priestor na veľké reformy najmä v oblasti zdravotníctva alebo školstva. Návrh rozpočtu preto hnutie označilo ako udržiavací a neambiciózny. Vládna koalícia podľa predsedníčky poslaneckého klubu Veroniky Remišovej premrhala obdobie rastu, najväčšie problémy preto Slovensko budú trápiť ešte ďalšie roky. „Kolabuje školstvo a kolabuje zdravotníctvo," upozornila Remišová s tým, že viacerí ekonómovia avizovali, že rast ekonomiky sa spomalí a v budúcnosti príde ďalšia kríza. Remišová zároveň skonštatovala, že výdavky na vzdelávanie či podporu rodiny rastú v návrhu rozpočtu len mierne, hoci rozpočet ministerstva obrany stúpa o viac ako 50 %. Problémom podľa nej je aj to, že štát vyberá od ľudí stále viac daní, pričom veľkú časť z nich investuje do vlastnej prevádzky. „Časť týchto peňazí, ktoré vyberie od ľudí, možno vráti ľudom v podobe nejakých jednorazových balíčkov," dodala Remišová, ktorá súčasne kritizovala, že sa investovali miliardy eur do informatizácie, ale zároveň sa tvoria ďalšie miesta pre úradníkov. Poslanec OĽaNO Eduard Heger doplnil, že hoci príjmy štátu za posledné roky prudko rastú, ľudia za ne nedostávajú zodpovedajúcu kvalitu služieb. Hnutie avizovalo, že tento návrh rozpočtu nepodporí. Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) vníma kritiku zo strany opozície ako tzv. povinnú jazdu. Uviedol, že Slovensko má na dosah vyrovnané hospodárenie, a súčasne dodal, že nikdy nehovoril, že všetky peniaze sa vynakladajú efektívne. „Vždy sa nájdu problémy a je to môj rezort, ktorý na náš návrh presadil do programového vyhlásenia vlády vznik Útvaru hodnoty za peniaze, dal dohromady ľudí, ktorí pôsobia nezávisle," poznamenal Kažimír po stredajšom rokovaní vlády. Návrh štátneho rozpočtu počíta s poklesom dlhu aj deficitu v budúcich rokoch. V roku 2019 má deficit verejných financií prvýkrát klesnúť na úroveň 0,10 % hrubého domáceho produktu (HDP). V ďalšom roku má byť hospodárenie štátu vyrovnané.