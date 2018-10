Video: V tejto opustenej nemocnici dodnes strašia stopy krvi a naplnené skúmavky

Kráľovská nemocnica Haslar (Royal Hospital Haslar) je dnes už nefunkčné zdravotnícke zariadenie v meste Gosport, ktoré dal roku 1753 postaviť vtedajší britský kráľ Juraj II. Nemocnica svojho času slúžila najmä pre námorníctvo a armádu, no neskôr sa z nej stala ošetrovňa aj pre bežné prípady.

Mnoho ľudí nemocnicu spočiatku prirovnávalo k väzeniu. Často prijímala viac pacientov ako bola schopná ošetriť, prepustení pacienti sa radi zašívali v podkrovných miestnostiach a dokonca sa šepkalo, že personál holdoval alkoholu. Odhaduje sa, že na pozemku bolo pochovaných takmer 8.000 ľudí.

Nemocnica posledný raz zavrela svoje brány v roku 2009. Dnes sa ju vybral preskúmať YouTuber a urban explorer Neil Ansell, ktorý sa v nej spolu so svojím tímom rozhodol stráviť celú noc. Na svojom kanále, kde sa prezentuje ako Abandoned Explorer, zverejnil video, ktoré približuje súčasný stav interiéru aj exteriéru nemocnice.

Opustená nemocnica, o ktorej pacienti hovorili ako o väzení

Ako prvé si návštevník pri vstupe do budovy všimne škrípajúce dvere a pach plesne, no to nie je to najhoršie, čo ho tam čaká. V sálach možno nájsť napríklad aj moderné CT so zastaralým počítačom, a na rôznych miestach umiestnené diskety.

Nemocnicu museli zrejme narýchlo opustiť, pretože v laboratóriu sa doteraz nachádzajú naplnené skúmavky a stopy krvi. Zvláštnosťou je aj točité schodisko, z ktorého údajne zoskočila sestrička po tom, ako sa pri operácii nepodarilo zachrániť život dieťaťa.