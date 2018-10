Video: Fotopasca vo Veľkej Fatre zachytila zvláštne konanie muža

Polícia na svojej facebookovej stránke upozornila na zvláštny prípad strateného muža, ktorého zachytila online kamera. Záchranári a policajti pátrali po nezvestnom 43-ročnom mužovi, ktorý sa v ranných hodinách sám vybral na hrebeň Veľkej Fatry na vrchu zvanom Magura. Vo večerných hodinách sa nezvestný muž telefonicky skontaktoval s kamarátom, že zablúdil a nevie nájsť cestu.

Krátko na to volal martinskému kriminalistovi občan, ktorý na online kamerách v katastri obce Nolčovo zaznamenal pohyb muža. Podľa záznamu na kamerách sa muž správal dezorientovane, bol bez osvetlenia a riadneho vybavenia na turistiku.

Vzhľadom na ťažko schodný terén a skalné zrázy boli do lokality ihneď vyslaní horskí záchranári. Muž bol ohrozený na živote nielen kvôli poveternostným podmienkam, terénu, ale aj kvôli zraneniu po páde. Horskí záchranári ihneď vyrazili do popísanej lokality. Muž bol vďaka okamžitej reakcii kriminalistu a posunu informácií vypátraný a odovzdaný do rúk zdravotníkov.

Video: Muž sa vybral na túru, zachrániť ho museli horskí záchranári