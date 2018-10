Voľby by začiatkom októbra podľa prieskumu vyhral Smer-SD

Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom októbra, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 22,2 percenta. Ako druhá najsilnejšia by skončila SaS, podporilo by ju 15,5 percenta respondentov. Tretia skončila ĽSNS s 10,7 percenta.

Na štvrtom mieste skončila SNS, volilo by ju 10,2 percenta opýtaných. Hneď za ňou sa umiestnilo hnutie OĽaNO s 8,2 percenta. Nasledujú Sme rodina (osem percent), KDH (6,4 percenta), Most-Híd (6,2 percenta), Progresívne Slovensko (4,9 percenta), Spolu-občianska demokracia (3,7 percenta), SMK-MKP (2,9 percenta). Ostatné strany alebo hnutia by nezískali ani podporu jedného percenta oslovených.

Smer-SD by v parlamente získal 38 kresiel, SaS 27, ĽSNS 18 a SNS 17. OĽaNO by malo v Národnej rade SR 14, Sme rodina 14, KDH 11 a Most-Híd 11 mandátov.

Na voľbách by sa zúčastnilo 69,8 percenta respondentov, 11 percent opýtaných deklarovalo, že by určite nešlo voliť, 18,6 percenta ľudí nevedelo, koho by teraz volilo a 0,6 percenta oslovených odmietlo prezradiť, koho by volilo.

Agentúra AKO realizovala prieskum volebných preferencií formou telefonického dopytovania. Respondentom položila otázku – „Ak by sa tento víkend konali voľby do Národnej rady SR, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Budem vám strany čítať v náhodnom poradí“.