Po vražde novinárky vyšetrujú údajné zneužitie fondov EÚ

Bulharské ministerstvo vnútra oznámilo, že prokuratúra začala vyšetrovať údajné zneužívanie fondov Európskej únie (EÚ).

Zavraždená reportérka Viktorija Marinovová v televízii TVN Ruse moderovala aj politickú tolkšou. Do vydania z 30. septembra pozvala do štúdia na rozhovor dvoch známych investigatívnych novinárov - Bulhara Dimitara Stojanova z portálu Bivol.bg a Rumuna Attilu Bira, venujúcich sa podozreniam o zneužívaní eurofondov, do ktorého sú údajne zapletení miestni podnikatelia a poslanci.

Spomínané ministerstvo uviedlo, že prokuratúra vyšetruje bulharskú stavebnú spoločnosť GP Group v súvislosti s podozrením zo zneužitia fondov EÚ, pričom jej zmrazila aktíva vo výške 14 miliónov eur.

Polícia zároveň vyšetruje aj vraždu 30-ročnej televíznej žurnalistky Viktorije Marinovovej, ktorá bola surovo zbitá, znásilnená a uškrtená. Jej telo našli v sobotu 6. októbra blízko rieky Dunaj v meste Ruse na severe Bulharska.