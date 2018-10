Video: Obraz za milión sa po predaji zničil. Banksy odhalil, ako to dokázal

Kontroverzný umelec Banksy v piatok ohromil celý svet svojim najnovším kúskom, ktorý sa zapíše do dejín umenia. Potom, ako sa jeho dielo s názvom “Dievča s balónom” z roku 2006 vydražilo v londýnskej aukčnej sieni Sotheby's za 1.2 milióna dolárov, sa samotný obraz sám skartoval. Hneď po dokončení predaja sa ozval alarm a obraz sa postupne vysúval z rámu rozrezaný na kúsky.

Banksy, ktorého identita je dodnes záhadou, ukázal na sociálnej sieti Instagram, ako sa mu tento kúsok podaril. Umelec obraz zasadil do špeciálneho rámu, ktorý mal dielo okamžite zničiť, ak by sa niekedy dostalo do predaja. Kým reakcie ľudí na sociálnych sieťach sú vcelku pozitívne, podľa expertov Banksy týmto krokom svoje dielo nezničil, ale dokonca zvýšil jeho cenu o minimálne 50%, pretože sa týmto zapísalo do dejín umenia.

Video: Takto sa Banksy postaral o moment, ktorý sa zapísal do dejín umenia