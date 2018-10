Kalavská: Na to, čo sľubujeme, v rozpočte máme

Na zvýšenie platov nelekárskych zdravotníckych pracovníkov je v plánovanom rozpočte pre rezort zdravotníctva na rok 2019 dostatok finančných prostriedkov. Povedala to ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) s tým, že je vždy čo zlepšovať.

„My si za našimi číslami stojíme. Na to, čo sľubujeme, máme v rozpočte,“ uviedla ministerka. Kalavská tvrdí, že by nepredstúpila s niečím, čo nemôže splniť. Reagovala tak na tvrdenie poslanca Mareka Krajčího (OĽaNO), ktorý uvádza, že prisľúbený rozpočet bude nižší. „Možno by bolo dobré pozrieť sa na našu metodiku, na metodiku pána Krajčího, spárovať ich a jasne vám budem vedieť povedať, kde nastala chyba,“ vysvetlila šéfka rezortu zdravotníctva. Podľa jej slov položky, ktoré si ministerstvo zadefinovalo, sa snažilo „prekryť týmto rozpočtom, čo sa mu aj podarilo“.

Opozičný poslanec Krajčí tvrdí, že podľa návrhu rozpočtu verejnej správy má ísť do zdravotníctva o 140 miliónov eur viac v porovnaní s očakávanou skutočnosťou za tento rok. „Výdavky na valorizáciu platov pre lekárov a na zvýšenie platov pre sestry, pôrodné asistentky a stredný zdravotnícky personál o desať percent budú predstavovať sumu 200 miliónov eur. Ďalšie výdavky v zdravotníctve budúci rok stúpnu minimálne o 100 miliónov eur,“ vyhodnotil. Podľa jeho slov je preto „jasné, že do zdravotníctva by mala vláda dať minimálne o 160 miliónov eur viac, ako navrhuje“.

Poslanec NR SR preto vyzval ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD) a ministerku Kalavskú, aby prehodnotili návrh rozpočtu na budúci rok.

„Pre zdravotníctvo sú na rok 2019 rozpočtované zdroje v medziročnom porovnaní vyššie o 244 miliónov eur. Je to najmä vďaka rastu miezd a zamestnanosti v hospodárstve SR, čoho dôsledkom rastú odvody ekonomicky aktívnych osôb medziročne o 488 miliónov eur,“ uviedol pre TASR riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Peter Goliaš. Povedal tiež, že naproti tomu klesajú príjmy za poistencov štátu o 249 miliónov eur.

Goliaš vysvetlil, že podstatná časť z dodatočných zdrojov pôjde na rast miezd zdravotníckeho personálu. „Spolu ide o 197 miliónov eur. Popri automatickom zvyšovaní platov lekárov aj zdravotných sestier (96 miliónov eur) ide najmä o mimoriadny desaťpercentný rast miezd sestier a ostatného nelekárskeho personálu od 1. januára budúceho roka (77 miliónov eur),“ spresnil.

Pripomenul tiež, že sa zvýšia aj príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky, a to vo výške 24 miliónov eur. Výdavky na investície do rekonštrukcie budov a obnovy technického vybavenia nemocníc sa zvýšia o 30 miliónov eur. Rozpočet podľa Goliaša počíta aj s úspornými opatreniami na strane zdravotných poisťovní, najmä pri nákupe liekov, a to vo výške 92 miliónov eur, ako aj na strane nemocníc, vo výške 46 miliónov eur.