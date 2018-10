Zamestnávatelia aj odborári majú výhrady k rekreačným poukazom z dielne SNS

Zástupcom zamestnávateľov sa nepáči najmä to, že systém rekreačných poukazov má byť na povinnej báze a že sa má jeho poskytovanie rozlišovať podľa počtu zamestnancov vo firme.

Návrh zákona, ktorým sa majú poukazy zaviesť, je v parlamente už v druhom čítaní. „Myslím si, že zamestnanci sú dospelí ľudia a dobre vedia, kam pôjdu na dovolenku. Predpisovanie takýchto výdavkov tak pre zamestnancov, ako aj pre zamestnávateľov povinne nepovažujem vôbec za rozumný krok,“ skonštatoval po rokovaní tripartity viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský. Podľa jeho slov, ak chce vláda podporiť cestovný ruch, mala by znížiť daň z pridanej hodnoty na tieto služby.

Výhrady k návrhu SNS majú aj odborári. „My nesúhlasíme s tým, aby bola istá skupina zamestnancov z toho benefitu vylúčená. Mal by sa vzťahovať aj na zamestnávateľov, ktorí majú menej ako 50 zamestnancov, čiže na všetkých,“ priblížila viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. Podľa KOZ tiež nebolo jasné, akým spôsobom by mal byť tento benefit realizovaný pre zamestnancov verejnej a štátnej správy. „Údajne je v rozpočte vytvorená rezerva a z tej by toto bolo realizované. Nesúhlasíme s tým, aby sa otváral zákon o sociálnom fonde,“ uviedla ďalšie výhrady Uhlerová. Podotkla, že čerpanie zdrojov z tohto fondu je predmetom kolektívneho vyjednávania a dohody medzi zamestnancami a zamestnávateľom. „Toto by istým spôsobom narušilo procesy. Ak by mal byť takýto benefit pre zamestnancov, myslíme si, že by mala byť 100 % účasť zamestnávateľa, teda bez finančnej zainteresovanosti zamestnanca,“ doplnila Uhlerová.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR by tento návrh zákona podporila, ak by bol na dobrovoľnej báze. „Zákon je ale teraz komplikovaný, istým spôsobom diskriminačný, bude zaťažovať každého. Niektoré veci máme nie celkom vyjasnené. Ideu my podporujeme, ale teraz, ako je predložený, tak sa s ním nemôžeme stotožniť,“ zhodnotil prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský.

Podľa Asociácie priemyselných zväzov (APZ) by bolo možno vhodnejšie, keby k tejto forme podpory cestovného ruchu bolo riadne pripomienkové konanie, keď by sa dali do zákona zahrnúť výhrady odbornej verejnosti. „Z dobrovoľnosti sme sa ale posunuli do povinnosti, od všetkých už delíme medzi 50 a viac zamestnancov, a toto všetko neprispieva ku kvalite pripravovanej legislatívnej normy,“ myslí si zástupca APZ Pavol Prepiak.

Podľa návrhu zákona posunutého do druhého čítania by mali príspevok poskytovať firmy povinne zamestnancom, ktorí pracujú pre zamestnávateľa nepretržite aspoň 12 mesiacov a o tento príspevok požiadajú. Mal by byť vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne. Poslanci SNS však v pondelok avizovali úpravy. Na hospodársky výbor v parlamente majú byť predložené zmeny, na základe ktorých by mala byť dĺžka pracovného pomeru predĺžená z 12 na 24 mesiacov a povinnosť by mala platiť len pre zamestnávateľov, ktorí majú 50 a viac zamestnancov. Podľa jedného z predkladateľov Radovana Baláža (SNS) budú zároveň dva spôsoby poskytovania tohto príspevku. Jedným z nich je, že zamestnanec predloží faktúru na svoje meno, a druhým je podobný princíp ako pri stravných lístkoch, teda elektronická karta.