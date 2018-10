Ministerstvo dopravy: Nemôžeme hovoriť o likvidačnom rozpočte ŽSR, dotácia zostáva zvýšená

Súčasná vláda v roku 2018 po dlhých rokoch stagnácie zvýšila dotáciu pre Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) o 20 miliónov eur na 270 miliónov eur. Ďalších 22,5 milióna eur dostávajú ako kompenzáciu za podporu nákladnej železničnej dopravy. V reakcii na kritiku návrhu rozpočtu na budúci rok zo strany ŽSR to uviedla hovorkyňa Ministerstva doprava a výstavby (MDV) SR Karolína Ducká.

„Po náročných rozhovoroch s Ministerstvom financií SR sa nám podarilo vyrokovať, aby táto zvýšená dotácia ostala v rozpočte aj na rok 2019 a ŽSR teda dostávajú na opravu a údržbu väčší objem financií ako v minulosti,“ zdôraznila. K tejto sume podľa nej treba ešte pripočítať približne 230 miliónov eur, ktoré budú mať železnice z európskych fondov. Spolu tak majú ŽSR k dispozícií viac ako pol miliardy eur, vyčíslila Ducká.

„Určite teda nie je možné hovoriť o likvidačnom rozpočte. Práve naopak, rezort dopravy očakáva, že zvýšené dotácie sa prejavia v lepšej kvalite dopravnej cesty,“ podčiarkla hovorkyňa.

Zároveň upozornila, že rovnako ako nie je možné v jednom roku vyčleniť peniaze na opravu všetkých ciest, nedajú sa v jednom roku opraviť ani všetky problémové úseky na železnici. „Samozrejme by sme boli radšej, ak by bolo zdrojov viac, ale v súčasnej situácii to reflektuje možnosti štátneho rozpočtu. Je úlohou manažmentu, aby hospodárne narábali s verejnými zdrojmi a zvýšenú dotáciu využili čo najlepšie,“ dodala Ducká.

ŽSR dnes v stanovisku pre médiá vyhlásili, že rozpočet verejnej správy na budúci rok, tak ako je navrhnutý, je pre železnice likvidačný a nekorešponduje s požiadavkou na vyrovnané hospodárenie v zmysle platnej Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry. Viaceré ich požiadavky neboli v návrhu rozpočtu akceptované a nemôžu s ním teda súhlasiť.