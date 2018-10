Návrh rozpočtu na budúci rok je pre železnice likvidačný, ŽSR s ním nesúhlasia

Rozpočet verejnej správy na budúci rok, tak ako je navrhnutý, je pre Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) likvidačný a nekorešponduje s požiadavkou na vyrovnané hospodárenie v zmysle platnej Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry. Konštatuje to spoločnosť v stanovisku pre médiá s tým, že viaceré ich požiadavky neboli v návrhu rozpočtu akceptované a nemôžu s ním teda súhlasiť.

Správca železničnej infraštruktúry na Slovensku vyčíslil, že pre rok 2019 požiadal o prevádzkovú dotáciu v objeme 316,5 milióna eur. Tlak na vyššiu dotáciu vzniká podľa ŽSR predovšetkým s naliehavou potrebou realizovať odloženú údržbu v objeme 55 milióna eur. „Dotácia na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry je však v návrhu rozpočtu kalkulovaná len na úrovni 250 miliónov eur na celý rok, takže nepokrýva potrebu ŽSR v objeme 66,5 milióna eur pre rok 2019,“ konštatuje spoločnosť.

Dotácie pre ŽSR v prevádzkovej oblasti podľa firmy stále klesajú, a to napriek požiadavkám na vyššie dopravné výkony, obnovenie osobnej dopravy na trati Šahy – Zvolen, povinnosti financovať príplatky za nočnú prácu a prácu cez víkend, inflačnému rastu a rastu miezd v národnom hospodárstve. „Zvyšovanie požiadaviek na manažéra infraštruktúry bez zvýšenia dotácie nie je pre ŽSR, žiaľ, novým javom. ŽSR sú dlhodobo tlačené do úspor, ktoré často znamenajú provizórne riešenia, realizáciu len neodkladných prác, a to v časovej tiesni a s nedostatočným finančným krytím,“ upozornila spoločnosť.

Zabezpečenie plynulej a bezpečnej prevádzky je za týchto podmienok podľa ŽSR možné len v nevyhnutnom rozsahu. Rozsah údržby bude musieť byť znížený a miesto modernizácie infraštruktúry budú môcť ŽSR investovať len do odstránenia havarijných stavov.

„Súčasný stav železničnej infraštruktúry, ktorý je výsledkom dlhoročného podfinancovania, je využívaný na mediálny boj a devalváciu organizácie a jej manažmentu, napriek tomu, že by mal viesť k zmene spôsobu dotovanie železníc. Odborná diskusia o zmene spôsobu financovania je neodkladná a je nevyhnutné, aby jej výsledkom bolo zavedenie systémového financovania ŽSR,“ zhodnotil generálny riaditeľ železníc Martin Erdössy.

Spoločnosť pripomína aj to, že pre rok 2019 predložila požiadavku na investície zamerané na modernizáciu a zvýšenie bezpečnosti železničnej infraštruktúry v objeme 39,12 milióna eur. V návrhu rozpočtu je však na túto oblasť vyčlenených len 8,32 milióna eur. Zároveň požiadala o zvýšenie úverového zadlženia na financovanie obnovy a rozvoja železničnej infraštruktúry na úrovni 50 miliónov eur a diagnostické prostriedky v objeme 4,2 milióna eur, táto žiadosť však nebola vôbec akceptovaná. Celkovo je tak investičná dotácia pre rok 2019 nižšia oproti požiadavkám o 85 miliónov eur.

„Mrzí nás, že nedostatočné financovanie ŽSR budú v plnom rozsahu pociťovať opäť na svojej koži aj zamestnanci ŽSR, ktorí sa dennodenne o infraštruktúru starajú, a samozrejme aj cestujúca verejnosť,“ dodal Erdössy.