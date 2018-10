Mala by príprava na pôrod zahŕňať holenie bikín?

Predtým, ako sa žena odoberie do pôrodnice zavŕšiť svoj 9-mesačný maratón, musí myslieť na nespočet praktických vecí. Okrem emocionálnej predpôrodnej prípravy sa mamičky na svoj veľký deň pripravujú aj cvičením, zdravou stravou a nacvičovaním dýchacích techník.

Krátko pred pôrodom sa množstvo žien nezabúda oholiť – a to často na celom tele. Podobne, ako pri návšteve gynekológa, aj pred pobytom v nemocnici sa väčšina žien domnieva, že lekársky personál ocení úpravu „tam dole“.

Holiť, či neholiť?

Britský poradenský portál pre nových rodičov Baby Centre UK vyspovedal pôrodnú asistentku Cate Bellovú, a opýtal sa na jej názor na holenie intímnych partií pred pôrodom.

„Aktuálne odporúčame neholiť a nedepilovať si oblasť bikín pred pôrodom. Znížite tak šance na prenos infekcie, ktorá je rizikom zvlášť pri operačných zákrokoch ako je cisársky rez.“

Ako už určite viete, pri holení a depilácii na pokožke vznikajú miniatúrne ranky, ktoré síce voľným okom vidieť nemusíte, ale ich prítomnosť sa rozhodne prejaví, ak sa do nich prenesie infekcia. Pri pôrode je to tá posledná vec, ktorou by ste sa chceli zaoberať.

Otázke, či je potrebné sa pred pôrodom oholiť, je zasvätených množstvo internetových diskusných fór. Mamičky si nie sú isté, či by týmto krokom uľahčili prácu pôrodníkom, alebo ide o zbytočnú obavu.

Lekárskemu tímu popravde vo väčšine prípadov nezáleží na tom, ako „tam dole“ vyzeráte – dôležité je, aby ste sa cítili čo najpohodlnejšie.