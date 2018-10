Pri nehode limuzíny v štáte New York zahynulo 20 ľudí

Jedným z vozidiel by mala byť limuzína, ktorá prekročila povolenú rýchlosť a rútiac sa dole kopcom narazila do stojacich ľudí, informoval s odvolaním sa na nemenovaného príslušníka miestnej polície lokálny denník The Times Union of Albany.

K nehode došlo priamo pred miestnou predajňou a kaviarňou, ktorá incident na Facebooku opísala ako „hrôzostrašnú nehodu“.

Viac podrobností polícia doposiaľ nezverejnila. Svedkovia udalosti hovoria o panike, ktorá po nehode vypukla a vysokom počte sanitiek, ktoré prichádzali na miesto nehody.

Spravodajská stanica Sky News s odvolaním sa na americké médiá uviedla, že v limuzíne sa zrejme viezli svadobčania.

Nemenovaný zdroj AP oboznámený so situáciou uviedol, že až 18 obetí sa malo viesť v luxusnej limuzíne, zatiaľ čo zvyšné dve mali byť náhodní okolostojaci.