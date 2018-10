Dohoda o brexite môže byť podpísaná ešte tento rok

Lídri EÚ sa 17. októbra stretnú v Bruseli na pracovnej večeri venovanej brexitu. Podľa Tuska by sa už na tomto stretnutí mohli ukončiť diskusie medzi Bruselom a Londýnom, alebo aspoň by mohlo dôjsť k zblíženiu ich pozícií. Na októbrovú schôdzku by mohol nadviazať ďalší summit venovaný brexitu, ktorý by sa konal v novembri.

Šéf Európskej rady verí, že počiatočná dohoda o brexite by za takýchto okolností mohla byť podpísaná „ešte pred koncom tohto roka“. Tusk podľa vlastných slov dúfa, že sa podarí vyrokovať takú dohodu, ktorá minimalizuje negatívne dopady odchodu Británie z EÚ, a to pre obe strany.

Vyjadrenia Donalda Tuska zazneli v poľskom Krakove, kde sa zúčastnil na konferencii venovanej úlohe katolíckej cirkvi v procese európskej integrácie.

Británia má z Európskej únie odísť 29. marca 2019. O tom, za akých podmienok sa brexit uskutoční, stále prebiehajú zložité rokovania.