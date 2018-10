Video: V kečupe od MacDonald's sa našiel tento hnus. Spoločnosť vydala stanovisko

MacDonald's v anglickom meste Cambridge čelí vlne kritiky zo strany verejnosti. Hygienické štandardy tam totiž nie sú na úrovni, ktorá by zodpovedala 21. storočiu.

Fast food začali viniť po tom, ako zákazníčka Bella Ritchie na Twitteri zverejnila video, na ktorom je zobrazená trubka na vydávanie kečupu so živými červami vnútri. Zábery znechutili toľko zákazníkov, že na ne reagovala aj samotná spoločnosť:

Never going near the ketchup in @McDonalds again. For those of you who can’t tell, these are MAGGOTS pic.twitter.com/7B3khnDwME