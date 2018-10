29-ročný muž za svoj krátky život 9-krát prežil smrť. Ako vyzerali jeho zážitky?

29-ročný Jamie Poole z Londýna je muž, o ktorom môžeme povedať, že má viac životov ako mačka. Od 20 rokov sa jeho srdce náhle zastavilo celkom 9-krát, a zakaždým túto hrozivú príhodu prežil.

Aj napriek tomu, že trpí nevyliečiteľnou chorobou a lekári mu nedávajú viac ako 5 rokov života, Jamie si každý deň užíva tak, ako si môže dovoliť máloktorý smrteľník.

Môže zomrieť kedykoľvek

Jamie od narodenia trpí hypertrofickou kardiomyopatiou. Toto ochorenie, ktoré postihuje jedného z 5000 ľudí, spôsobuje, že časť srdcového svalu postupne hrubne. Kvôli tomu orgán viac nie je schopný pumpovať do tela krv, čo vedie k fatálnym následkom.

Niektorí pacienti dokážu s ochorením žiť bez hrozivých následkov, no Jamie nemá toľko šťastia. Pravidelne uňho dochádza k zástave srdca.

So smrťou si podal ruku 9 ráz

Jamie má teraz voperované zariadenie, ktoré mu dokáže oživiť srdce vždy, keď prestane fungovať. Svoje prvé stretnutie so smrťou opisuje takto: „Prvýkrát som dostal zástavu srdca keď som mal 20. Záchranárom trvalo 45 minút, kým ma oživili. Z kómy som sa prebudil po týždni a vtedy mi povedali, čo sa stalo.“

Pri druhej zástave bol Jamie na návšteve u bratranca. Keď sa po oživení prebudil, nepamätal si, či naozaj išiel k bratrancovi, alebo to bol len sen. Po tomto zážitku sa uňho dva a pol roka nevyskytli žiadne ťažkosti.

Po takmer troch rokoch od posledného smrteľného prípadu u Jamieho došlo k tretej zástave srdca. Jamie vtedy akurát kráčal do práce.

„Piatykrát sa stal hneď po štvrtom. Tvrdohlavo som sa vybral do práce hneď po tom, ako som dostal zástavu, a o týždeň na to som sa už zobudil pod schodiskom tesne predtým, ako sa to stalo zas.“

Aj šiesta zástava srdca postihla Jamieho v čase, keď práve kráčal do práce. Siedma sa zas stalo priamo na pracovisku a ôsma na letisku, kde ho museli oživovať pred stovkami pasažierov. Deviata zástava bola snáď tá najšťastnejšia zo všetkých, pretože ju Jamie dostal v nemocnici.

Schody sú jeho najväčší nepriateľ

V takom rizikovom stave, akému musí Jamie Poole každý deň čeliť, je nutnosťou, aby dodržiaval prikázania lekárov. Jedným z nich je necvičiť. „Je divné počuť doktora, ako vám radí, aby ste necvičili. Protirečí to každému pravidlu, aké vidíte okolo seba v spoločnosti,“ hovorí Jamie.

Aj schody sú pre Jamieho veľkou prekážkou. Pri ich každodennom zdolávaní musí dbať na to, aby po nich postupoval pomaly, kvôli čomu vstáva do práce oveľa skôr.

Zážitky na prahu smrti

Jamie počas svojich smrteľných zážitkov viackrát okúsil, ako chutí smrť. Hoci sám neverí na existenciu „života po smrti“, každá jedna skúsenosť bola preňho iná.

„Myslím si, že som už zažil každý možný druh zážitku na prahu smrti. Ocitol som sa už mimo vlastného tela. Videl som už biele aj zlaté svetlo. Je to zaujímavé. Ja síce neverím na posmrtný život alebo na to, že by tieto zážitky boli skutočné, ale po tom, ako som sa o nich z prvej ruky presvedčil, mi už nepripadá divné, že im ľudia veria.“

Celý život obetoval zážitkom

Keďže Jamie je jeden z tých ľudí, ktorí si viac ako ostatní uvedomujú blízkosť smrti, neváha kvôli zážitkom riskovať takmer všetko. „Myslím, že rád riskujem do takej miery, aby som si bol istý, že prežívam zaujímavý a plnohodnotný život. Keď som sa snowboardoval vo francúzskych Alpách, ani mi len nenapadlo, že by to mohlo ohroziť môj stav.“

Snowboarding nie je jediné prianie na Jamieho zozname. V budúcnosti by chcel podstúpiť transplantáciu srdca. Lekári kvôli jeho stavu predpokladajú, že sa nemusí dožiť viac ako 5 ďalších rokov, a transplantácia sa črtá ako jediné riešenie tejto situácie.